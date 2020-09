Petici s více než devíti tisíci podpisy odevzdali do rukou primátora města Hradce Králové petenti, kteří tak dali najevo nespokojenost s tím, že podle nich město uvažuje o výstavbě silnice přes přírodní památku Plachta. Svůj podpis na arch připojil i známý hudebník Dan Bárta. Ten podle svých slov vůbec nebyl při signovaní dokumentu vůbec na vážkách.

Silnice. Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Fanta

„Pokud jde o nejaký kus zeleně, která je uprostřed města, tak to vždy pro někoho představuje lukrativní pozemek a s ním spojené pokušení. Co se týče Plachty, tak jsem hned věděl, že je nutné se takovým úvahám vzepřít a co možná nejdéle ji udržet v takovém stavu, v jakém je,“ řekl Deníku Dan Bárta, který celou situaci po předání petice prodiskutoval i s primátorem.