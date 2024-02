„Hodně aut si tudy už dnes zkracuje cestu do Předměřic, Plotišť a na Plácka. Také si tudy zkracují řidiči cestu na Jaroměř,“ stěžuje si žena, která bydlí přímo v ulici, která čtvrtí prochází. Ulice je rozbitá, plná záplat a výmolů. To situaci ještě zhoršuje.

Nadjezd by měl vést právě přes pozemky chystaného Induparku. „Záměr není v souladu s připravovaným územním plánem, bylo tam vydané negativní stanovisko,“ vysvětluje náměstek primátorky Adam Záruba, který má na starosti připravovaný územní plán města.

Územní plán by měl být schválený příští rok v létě. „Měl by tam být nadjezd, který odstraní současný úrovňový železniční přejezd. Byl by tam koridor, který by byl chráněný územním plánem, a pak by nebylo možné tento záměr v této podobě povolit,“ dodává Adam Záruba. S nadjezdem se počítá kvůli zdvojkolejnění trati. Posouzení projektu z hlediska vlivu na životní prostředí si vzhledem k námitkám dotčených vyžádal v polovině ledna i Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

K tomu, aby město trvalo na přeložce pro nadjezd v připravovaném územním plánu, vyzývá magistrát i petice. Na konci ledna ji během týdne podepsalo 886 lidí. „Cílem naší petice je to, abychom jako občané dotčeného území podpořili město v už projednaném návrhu územního plánu z roku 2016, který v oblasti projektu Indupark počítá s nadjezdem nad tratí,“ připomíná jeden z autorů petice Marek Ťoupalík z Plácek.

Říká, že pro místní je právě prosazovaná varianta koridoru pro nadjezd ta nejschůdnější. „Jiná varianta nadjezdu by navíc mohla znamenat dosud neznámé komplikace pro danou oblast i městem připravovaný územní plán,“ dodává Marek Ťoupalík s tím, že kromě jiných dopadů by realizace areálu znamenala znásobení osobní i nákladní dopravy na Kydlinovské ulici, která na to nemá kapacitu.

Indupark se chystá vybudovat společnost Poirot. Pětice hal, chodníky, silnice a parkoviště zastaví polovinu tříhektarového pozemku. Odpor místních, ale i úřadů udivuje předsedkyni představenstva společnosti Kláru Sovovou: „Projekt plánujeme uskutečnit v areálu, který je podle územního plánu určený pro nerušící výrobu a služby,“ podotýká.

Klára Sovová současně dodává, že projektem chce společnost zvýšit úroveň místa. „Proto jsme zvolili vybudování moderních malých výrobních a skladových dílen a provozoven služeb o velikosti 280 m², určených pro drobné podnikatele,“ upřesňuje.

O chystaný areál se dále zajímají například výrobce doplňků pro dům a zahradu, prodejce vířivek nebo prodejce spojovacích materiálů. Projekt chce investor na začátku března představit veřejnosti.

