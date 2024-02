Královéhradecký výrobce klavírů a pianin Petrof přesune část výroby do zahraničí. Levnější typy nástrojů pro něj bude produkovat indonéská společnost. Prezidentka a majitelka Petrofu Zuzana Ceralová Petrofová to řekla deníku e15. Výroba v Indonésii začne ve druhé polovině letošního roku. Důvodem přesunu jsou vysoké náklady na pracovní sílu v Česku, drahá energie či rostoucí cena materiálu.

Petrof indonéskému výrobci odhalí kompletní dokumentaci včetně výkresů a designu. Asijský partner nástroje zhotoví, Petrof je odkoupí a poté prodá. „Výrobní náklady budeme mít v Indonésii přinejmenším o polovinu nižší než v Česku. Výroba v Hradci se co do počtu kusů zmenší, ale ne o moc,“ řekla Ceralová Petrofová deníku e15.

Jméno indonéské společnosti majitelka Petrofu vzhledem k uzavřené dohodě o mlčenlivosti prozatím nezveřejnila. Má se ale jednat o podnik, který vyrábí pro světově proslulé značky pian přes dvacet let, uvádí e15. Nástroje budou vznikat odděleně od ostatní produkce, Petrof také bude schvalovat členy personálu, který bude jeho piana vyrábět.

Výroba v Indonésii začne ve druhé polovině letošního roku, aby firma stihla sezonu vánočních nákupů. Už letos vznikne zhruba tři sta pian. V příštích letech má výroba v Indonésii postupně narůstat, a to až ke dvěma tisícům pian ročně. Nástroje Petrof prodá buď přímo v jihovýchodní Asii, kde se díky spolupráci vyhne povinnosti platit cla, nebo v Evropě či v USA.

Nejlevnější nástroje bude Petrof vyrábět v Indonésii kompletně. Dražší modely budou vyráběny v Indonésii a dokončovány v Hradci Králové, kde Petrof sídlí. Produkce vyšších modelů pianin a koncertních klavírů zůstane celá v Česku.

Firma Petrof, jejíž vznik sahá do roku 1864, měla v roce 2022 tržby 247 milionů korun a čistý zisk 8,7 milionu korun. O rok dříve firma vydělala 34,5 milionu korun. Vyplývá to z výroční zprávy zveřejněné v internetové Sbírce listin. Důvodem poklesu zisku byl výpadek dodávek do Ruska a na další východní trhy kvůli válce na Ukrajině a pokles prodejů v Číně, která byla stále zasažena restrikcemi kvůli epidemii koronaviru. Celková produkce hradecké továrny činila v roce 2022 asi 1150 nástrojů.

Petrof již v licenci vyrábí piana v Číně. Předloni pro tamní trh vyrobil asi 3500 nástrojů. Produkuje je tam pod značkami Rösler, Scholze či Fibich.

