Hradec Králové - Za velkou louží běžně sportovní utkání provází živá hudba - povětšinou varhany. Při blížícím se Mistrovství Evropy v basketbale žen (16. až 25. června), které bude hostit i hradecký zimní stadion, varhany nahradí klavír z hradeckého závodu Petrof.

S myšlenkou spojit sportovní utkání a koncertní nástroj z hradecké firmy přišel člen organizačního výboru mistrovství Pavel Stara: „Tím, že hostitelské město kromě Prahy je i Hradec Králové, kde Petrof sídlí a vyrábí tyto světoznámé nástroje, tak se to spojení, které i ve světě funguje, nabízí. Momentálně jednáme o možnostech, jak co nejlépe a zajímavě vše propojit a skloubit i s manuálem FIBA, který je v tomto velmi přísný."

Samotná firma Petrof, která nedávno oslavila 150 výročí od svého založení, bere spojení svých výrobků se sportem jako velkou poctu. „Pokud má paměť sahá, tak si nepamatuji, že bychom někdy naši firmu spojili se sportem. Pan Stara však našel pro naše piána důstojné místo ve velké sportovní aréně, tak proč ne. Muzikanti dostanou šanci i při takto zajímavé a netradiční akci," uvedla jednatelka společnosti Petrof Zuzana Ceralová Petrofová s dodatkem, že v rámci tohoto projektu se Petrof spojil s velkou spoustou mladých a šikovných hudebníků, kteří by měli návštěvníky basketbalových klání provázet na unikátní koncertní klavír Antonín Petrof, který byl speciálně vyroben u příležitosti 150 výročí založení firmy. První tóny na koncertní nástroj zazní při slavnostním ceremoniálu, kdy za klaviaturu usedne mladý hradecký umělec Matyáš Novák.

Již nyní je jasné, že na bedrech všech interpretů, kteří budou na klavír provázet hradecký evropský šampionát v basketbale, bude rozproudit v hale atmosféru. Otazník však visí nad tím, zda budou na klavír hrány i státní hymny. Respektive, zda se národní písně budou ze strun linout i v základních skupinách. Při vyvrcholení turnaje v pražské O2 Aréně se klavír o hymny postará.

Hymnový rébus

„FIBA si hlídá základní režim utkání a návazných věcí. Momentálně vše dolaďujeme a věříme, že najdeme průsečík co nejvýraznějšího a zajímavého propojení," uvedl Pavel Stara s tím, že ve všech halách musí být vše stejné co se týká způsobu interpretací hymen.

A to je kámen úrazu. Hradecký zimní stadion i pražská 02 Aréna požadavkům na umístění klavíru vyhovuje. Nevyhovuje však další pražská hala na Královce. Navíc Petrof má pro mistrovství připraven koncertní klavír Ant. Petrof 275, který se po ukončení základní části v Hradci Králové přesune právě do O2 Arény. „Tuto záležitost stále řešíme a jsme připraveni všech šestnáct hymen na mistrovství zahrát," uvedla jednatelka společnosti Petrof Zuzana Ceralová Petrofová s dodatkem, že se s organizací FIBA jedná o výjimce o které by mělo být jasno do konce tohoto týdne. Pokud se nebudou hymny na klavír hrát, tak si stejně tento koncertní nástroj, alespoň v Hradci, neodpočine. V permanenci totiž bude po celé utkání a jeho tóny určí maskotka turnaje - víla, která kouzelnou hůlkou bude spouštět jak světelnou kouli nad hrací plochou, tak i samotný nástroj, který se tak stane jakýmsi živým jukeboxem.

„Naši klavíristi jsou připraveni hrát jakýkoliv motiv a styl. Od jazzu až po rock," dodala Zuzana Ceralová Petrofová. Zaujetí pro hru od hradecké firmy velmi potěšilo i nositele původní myšlenky spojit Petrof s Mistrovstvím Evropy Pavla Staru: „Jsem moc rád, že byla tato moje myšlenka velmi pozitivně přijímána ze všech stran a Petrof se s ní skvěle ztotožnil a příkladně a profesionálně spolupracuje a vše chystá. Není to jednoduché, doprava vzácných nástrojů, zajištění interpretů, naladění či nazvučení."