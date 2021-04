Ačkoliv je Hradec Králové považovaný za cyklistické město, sdíleným kolům se zde příliš nedařilo. Třeba projekt společnosti Rekola vydržel ve městě necelé dva roky. Kvůli nízkému zájmu uživatelů se prý hradecký bikesharing firmě nevyplatil. Neúspěšně skončily i námluvy města se společností Freebike, která se zaměřuje na sdílená elektrokola.

Firma Nextbike, která svou službu spustila v Hradci loni v květnu, je prý ve městě spokojená. „První sezonu hodnotíme velmi pozitivně. Hradec Králové má pro jízdu na kole výborné podmínky. Do našeho systému se registrovalo již téměř 6 tisíc lidí,“ řekl Deníku obchodní ředitel Tomáš Luňák. Výsledky jsou prý podobné jako v sousedních Pardubicích. V obou městech teď ale čeká cyklisty nepříjemná změna. Po roce skončí jízdy zdarma.

Končí roční pilotní projekt, během kterého měli lidé jízdu do 15 minut zdarma. Takových jízd bylo přes 90 procent. Při přechodu do standardního režimu se pak základní tarif změní na 24 korun za 30 minut jízdy. Uživatel bude moci stále využít měsíční tarif za 149 korun, s kterým může uskutečnit neomezené množství třicetiminutových výpůjček zdarma. „Systém v Hradci poběží určitě dál, jen přejde do standardního režimu, jako u jiných měst kde se město finančně nepodílí na této službě,“ vysvětlil Luňák.

Ve většině měst v Česku, kde je služba sdílených kol dostupná, pomáhají k lepším podmínkám pro uživatele právě finanční příspěvky z radnic. V Hradci tomu tak ale zatím není. Podle mluvčí magistrátu Kateřiny Šmídové by se to ale mělo časem změnit. „Ohlas na tuto službu je velmi pozitivní, což samozřejmě motivuje město k další podpoře a jejímu zachování. Tento druh dopravy by měl být do budoucna posilován a naopak oslabit by právě ve městě a zejména pak v jeho centru měla autodoprava,“ řekla Šmídová.

Společnost Nextbike loni službu spustila v koordinaci s městem, ovšem bez finančního příspěvku z radnice. Z města teď zní, že je připraveno se na této službě finančně podílet. Dodavatel ale musí vzejít z otevřeného výběrového řízení. Veřejnou soutěž už radnice začala připravovat. „Ačkoliv město plánuje v budoucnu podporovat službu sdílených kol, musí dodavatel vzejít z veřejné soutěže. Ta je nyní v první fázi přípravy. Město počítá s tím, že budou nejprve provedeny předběžné tržní konzultace a následně by byla vypsána veřejná soutěž,“ doplnila mluvčí. Do té doby zůstane ve městě Nextbike. Podmínky ale už nebudou tak lákavé.