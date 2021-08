„Měl by platit úzus, že politika do školy prostě nepatří. Alespoň v Náchodě rozhodně ne. Zásadně odděluji politiku od školy,“ říká Birke, kterému vadí politický obličej na pomůcce pro nejmenší školáky.

V originále je na zadní straně stavebnice usměvavá housenka Agáta, která vysvětluje význam a použití Roto Abecedy, díky níž děti mohou pomoci šroubků a matiček sestavovat velká tiskací písmena. Agáta však byla v dárcích pro prvňáky nahrazena fotografií náměstka hejtmana a jeho průvodním slovem k zahájení školního roku.

Není to první takový případ, z kraje dorazil pro prvňáčky materiál pro dopravní výchovu, kde má úvodní slovo s fotografií - dnes již bývalý - hejtman kraje Jiří Štěpán. Birke nechal stránku s hejtmanem z učebnic vyříznout. Nic na tom nezměnilo, že Birke i Štěpán jsou kolegové ze stejné strany - ČSSD.

„Neexistuje, aby na školní pomůcce byl nějaký politik. Proto jsme po dohodě s kolegy z vedení města rozhodli, že tuto stavebnici vrátíme kraji zpátky,“ říká starosta, že vrácení daru se týká jen šesti náchodských škol, které město zřizuje.

Náchodský starosta dárek pro prvňáky od kraje vrátil. Vadila mu fotografie krajského náměstka pro školství a sport na krabici.Zdroj: Archiv MěÚ Náchod

„Nebudu rozhodovat za ostatní starosty – pokud to chtějí dát do škol je to jejich věc, ale v Náchodě to považujeme za nevhodné. Rodiče mohou být na podobné vzkazy zvláště v předvolebním období hodně vnímaví. Já pak nechci poslouchat rodiče, že se jim to nelíbí. Radši tomu předejdu tím, že to vrátím.“

Náměstek Štěpánek ve svém vzkazu na rozdíl od náchodského starosty žádný politický problém nevidí.

„Není to žádná politická reklama, není tam nic o straně za kterou kandiduji – je to normální lidské slovo od člověka, který zodpovídá krajské školství. I když ve stínu této reakce to vnímám, že to nebyl šťastný krok. Příští rok tam určitě moje fotka nebude,“ říká krajský náměstek pro školství a sport.

Kdyby dárek měl podobu originální krabice, kde není obličej politika, tak by proti tomu starosta nic nenamítal.

„Ta stavebnice sama o sobě je mimochodem úžasná. Vadí mi tam ale ten obličej. Ten tam nemá co dělat,“ říká Jan Birke, který záležitost považuje za politickou nezralost náměstka hejtmana. Že se jedná o daň za nezkušenost připouští i Arnošt Štěpánek. „Jsem politický nováček a tuto situaci jsem podcenil. Vůbec by mě nenapadlo, že je na tom něco špatného. Ale rozumím té ostražitosti – i z mého pohledu politická reklama do školy nepatří. Každopádně starosta Birke má výsostné právo ten dar nepřijmout,“ říká.

Proslov náměstka hejtmana pro školství Arnošta Štěpánka na obale stavebnice:



"Milí rodiče, věřím, že hra s písmeny dětem nejen zpříjemní první krůčky ve škole, ale současně přispěje k rozvoji jemné motoriky potřebné pro nácvik psaní i k získávání dalších dovedností. Navíc se díky on-line návodům děti začnou seznamovat s využíváním digitálních technologií, které budou hrát v jejich životech velmi důležitou roli."



Arnošt Štěpánek, náměstek hejtmana pro školství

Prvňáci v Náchodě ale zkrátka nepřijdou. Dostanou dárky od města i od kraje. „Věřte mi, že v Náchodě děti vždycky měly přeplněné lavice," ujišťuje Jan Birke, že prvňáci zkrátka nepřijdou. „A kdyby jim to bylo líto, že nemají stavebnice, tak bych je koupil ze svého – ale ty originální, s housenkou," dodal náchodský starosta.

Lidé ze školského prostředí se nad celou záležitostí spíše usmívají a berou ji jako bouři ve sklenici vody. „To není nic nového, bylo to už tady v minulosti,“ prozradil Deníku oslovený ředitel ZŠ a zmínil loňskou učebnici „Dopravní značky pro malé děti“, ve které byla fotografie a promluva tehdejšího hejtmana Jiřího Štěpána – stranického kolegy Jana Birke. Stejný výukový materiál pro dopravní výchovu dorazil z Královéhradeckého kraje i nyní. Učebnice je mezi pedagogy žádaná jako hodnotná výuková pomůcka.

Aby náchodská radnice měřila všem stejným metrem rozhodlo se vedení města pro radikální řez - a to doslova. "Bohužel úvodní slovo a fotografie již bývalého hejtmana Jiřího Štěpána tam rozhodně také nepatří.

Pro náchodské školáky jsme se rozhodli tuto stranu na vlastní náklady odstranit, aby o tento výukový materiál nepřišli. Je opravdu nešťastné, že musíme všechno pečlivě zkontrolovat, byť byly dárky zcela jistě v dobré víře krajem rozeslány k využití,“ komentoval situaci Jan Birke.