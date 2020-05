Návrat štamgastů potěšil i majitele restaurace Lukáše Matyse: „Jsem rád, že se lidi pomalinku vrací, ale to počasí nám trošku dělá vrásky na čele. Ale lidi, kteří si rezervovali stůl prakticky hned, když se rozhlásilo, kdy se otevřou zahrádky, naštěstí přišli. A jsem za to moc rád.“ Pivaři se úderem pondělní jedné hodiny odpolední vrátili i na zahrádku oblíbené hospůdky Psí bouda na Pražském Předměstí.

I zde si lidé objednávali stoly dlouho dopředu. Všichni si libovali, že je tu krytá zahrádka a až do sedmi hodin byla obsluha v plné permanenci. A i když začalo jemně mžít, hosté dál, zachumláni do přinesených dek, popíjeli dlouho odpíraný zlatavý mok s přáteli. Nakonec je ze zahrádky vyhnala technika, kdy s větrem nabírajícím na síle vzdal střešní senzor s přírodou svůj boj a střechu zatáhl. Nicméně ani tato nepřízeň počasí některé neodradila dál popíjet mezi kapkami deště.

Ale někteří z nich měli trošku problém pochopit, že dovnitř kromě WC nesmí. „Po těch týdnech bez práce a setkávání to však nakonec bylo docela příjemné, se opět s našimi hosty setkat. I když jsme nakonec asi načepovali více piva do petek, než do půllitrů. Ale i tak to bylo příjemné,“ nechala se u okénka slyšet zdejší barmanka Mariana. O propršeném konci „prohibice“ bylo plno i v restauraci Slavia na Slezském Předměstí. „Jsem hrozně rád, že sem přišla spousta lidí. Vrátili se ve velkém sportovci z haly i venkovního areálu a nejen ti. Přišli sem i lidé z okolí, kteří využívali i v nouzovém stavu otevřený venkovní stánek,“ řekl nad pivem na zahrádce pronajímatel osvěžovny Jakub Lejsek.