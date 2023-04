Manželé Bednářovi fandí hradeckému hokejovému klubu dlouhé roky. V kotli příznivců na východní tribuně stadionu patří ke známým postavám, s týmem vyrážejí na venkovní utkání, za pohárovými zápasy se vypravili i do zahraničí. Účast v play-off je pro ně svátkem a podle toho vypadá i příprava na zápasy.

Zatímco se v kotli formují plány na zápasovou choreografii a ladí hlasivky, v zázemí stadionu u řeky Orlice ve stáncích s občerstvením finišují přípravy na nápor návštěvníků. | Foto: Deník/Stanislav Ďoubal

Ten sobotní začal v pět hodin odpoledne, ale v bytě na Moravském Předměstí se začali chystat na další boj o finále s Vítkovicemi krátce po obědě. V ledničce se sice již delší dobu chladí sekt na oslavu postupu, ale zatím je hlavním mokem pivo.

„O půl jedné přišli známí, dali jsme si pivko, dresy a šály připravili na kupičku, naplánovali jsme si, jak dáme osm gólů a o půl čtvrté vyrazili na stadion. Nemáme to daleko, takže chodíme pěšky. Cestou se vždycky zastavíme na čerpací stanici pro plechovkové pivo,“ popisuje David Bednář.

Zatímco se v kotli formují plány na zápasovou choreografii a ladí hlasivky, v zázemí stadionu u řeky Orlice ve stáncích s občerstvením finišují přípravy na nápor návštěvníků. Ti si mohou v Hradci vybrat z opravdu pestré nabídky.

„Na některých jiných stadionech mají většinou pivo a klobásu, ale my chceme, aby měli lidé na výběr všechno, na co si vzpomenou, aby si mohli vybrat. A funguje to,“ říká provozní z cateringové společnosti Cool Team Miroslav Špičan z Hradce Králové, který se již pět let stará o čtyři stánky. Jeden připomíná cukrárnu, další nabízí klasická jídla a pochutiny, překvapením je třeba ošatka s čerstvými jablky.

Pohádka pokračuje! Vítkovický kat Miškář znovu udeřil, Hradec je krok od finále

„Máme i řízky, buřtíky na pivu, mexické fazole, hranolky, halušky s uzeným masem, čínské nudle a mnoho dalšího. Pivo táhne vždycky, ale zájem je třeba i o svařák. Nabízíme zkrátka to, co lidé chtějí, o co mají zájem. Co fanoušci vyžadují, to se jim snažíme splnit. Samozřejmě máme i různé druhy uzenin, ale dnes už každý nechce jen pivo a klobásu. Že jo? Co si dáš,“ oslovuje zároveň s odpovědí známého, který právě přistoupil ke stánku.

„Dvě klobásy,“ škodolibě se chechtá zákazník.

V jednom ze stánků prodává již několik let Olga Knapová z Třebechovic pod Orebem. Servis pro fanoušky je prý pro bankovní úřednicí příjemnou brigádou. Zpestřuje ji i nabídka „nehokejového“ sortimentu.

„Jsme v tom výjimeční. Máme třeba koktejl bombardino, což je něco jako vaječný likér, který se prodává většinou na horách v restauracích a stáncích na svazích. Lidé si to rádi dají i na zimním stadionu. Specializujeme se i na cukrářský sortiment. Tohle je panna cotta,“ ukazuje na italský dezert.

Srovnání s nabídkou občerstvení v dalších extraligových arénách mohou nejlépe přiblížit fanoušci, kteří na ně hokejisty Mountfieldu doprovázejí. Nabídku v domácím prostředí jako patrioti rádi chválí, ale dokážou uznat i kvality na některých konkurenčních stadionech.

„V Třinci jsem byla zklamaná, mám pocit, že tam měli jen párky v rohlíku, klobásy a langoše. Ale třeba v Litvínově mají skvělé dlouhé klobásy ve francouzské bagetě. Tu si tam vždycky dáme. Minule jsme si ji dali se synem napůl a sotva jsme ji snědli. Jinde zase mají velkou nabídku nápojů. Teď si nemůžu vzpomenout, kde mě potěšil aperol spritz, myslím, že to mohlo být v Liberci,“ zamýšlí se Kateřina Bednářová.

Fanoušci napříč českými stadiony většinou nejsou příliš nadšení z tradiční nabídky desítky v kelímku. Podobné je to i v Hradci, kde však existuje alternativní řešení v podobě dvou restaurací vzdálených od hlavního vchodu do arény jen několik desítek metrů. Kvalita piva tam je vyhlášená a spolehlivě se zaplní dlouho před začátkem zápasů. Nápor pak pokračuje o přestávkách, kdy tam směřují davy příznivců.

„O pauze běží spousta fanoušků do hospod naproti, ale nám to nevadí, jsme i tak spokojení. Když je play-off, prodáme šest, sedm sudů. Můžeme nabízet pouze desítku, dvanáctka i tvrdý alkohol je zakázaný. Svařák ale máme,“ říká obsluha stánku poblíž hlavního vchodu na stadion.

Konkurence nevadí ani obsluze venkovního stánku na protilehlé straně stadionu, kam se na prostranství nad břehem řeky chodí o přestávkách odjakživa kouřit.

„Máme stálou klientelu lidí, kteří se scházejí u Orlice. Když je dobrá návštěva, vytočíme tak čtyři velké sudy po sto pivech,“ popisuje za pípou venkovního stánku Kristýna.

Hradec může doma rozhodnout! Zraněný Lev pomáhá z tribuny: Jsem další oko

Opodál stojí několik mladíků s pivem v plechovce v rukách.

„To se sem brát nesmí. My je máme z VIP prostor. Ale to tam radši nepiš,“ prozrazuje jeden z nich.

Před lety by stálo za pozornost sledovat nápaditost fanoušků vybavených vlastním alkoholem. Na tribunách hojně kolovaly lahve s destiláty nebo vínem. S důslednými kontrolami i změnami v chování v hledišti je to podle zasvěcených diváků minulost. Někteří z nich ještě pamatují doby, kdy se při utkáních druhé nejvyšší soutěže v ochozech běžně kouřilo i za přítomnosti pořadatelů.

„To je pryč, dnešní kotel je hodný. Je možné, že na méně exponovaných utkáních v základní části někdo přinese placatku, ale pokud vím, tak si to teď nikdo nedovolí. Třeba před posledním zápasem byly kontroly opravdu důsledné. Pravidla dodržujeme,“ hlásí Kateřina Bednářová.