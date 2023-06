/FOTO/ Nejlevnější pivo za 50, česnečka za 85, hamburger kolem 200 korun. Návštěvníci rockového svátku Rock for People na královéhradeckém letišti považují ceny většinou za přiměřené.

Bez piva se hudební festival v Česku neobejde. Rock for People letos nabízí 76 značek. Suverénně nejlevnější půllitr pak nabízí stánek prakticky v centru dění.

„Překvapuje nás ta cena ostatních piv, jsme tady nejlevnější. Jedenáctku máme za 50 a dvanáctku za 60 korun. Nejsme tady úplně pro zisk, ale abychom si udělali reklamu. Je tady hromada lidí, hodně z oblasti Prahy, na kterou se zaměřujeme v prodejích,“ vysvětluje marketingovou strategii pivovaru Chotěboř z Vysočiny jeho ředitelka Věra Schmittová. Za první den festivalu tady vytočili 25 padesátilitrových sudů.

„Konkurence“ začíná s desítkou o devět korun výš. Ležáky a speciály se pak často spíš blíží stovce. Půllitru limonády se dá na rokáči pořídit do padesáti korun.

Je ospalé páteční dopoledne a zatím toho moc otevřeného není. Zákazníci se teprve probouzí po prvním festivalovém večírku. „Moc toho tady k jídlu otevřeného zatím není a jinde jsou ceny podobné,“ vysvětluje svoji volbu Petr z Brna, který stojí na konci fronty asi padesáti lidí, která vyčuhuje z jednoho z betonových úlů.

Jméno získal z vojenské zkratky: „Úkryt letadla“. Jenže místo pro bitevníky obsadil na dobu festivalu hradecký pivovar Klenot se svou restaurací. „Trochu mě ceny překvapily, dlouho jsem nebyl na fesťáku, všechno zdražilo, ale není to nějaká tragédie,“ dodává třicátník.

Snídaně třeba v podobě míchaných vajíček s domácím chlebem tady stojí od 135 korun, „vyprošťovací“ česnečka 85. Hovězí guláš s knedlíkem k obědu 235 korun. Klasická česká kuchyně je tady spíš výjimka. Převažují hamburgery, pizza, mexická kuchyně, ale také palačinky.

Výběr je veliký, jídlo a pití tady nabízí na 200 stánků, barů a restaurací. „Přivezli jsme udírnu, nabízíme teplé uzené, klobásu, k tomu česnečku. K pivu je to fajn a po ránu se to také může hodit. Máme i pikantní salát z tlačenky,“ láká za potštejnský pivovar Clock Jiří Andrš.

Opodál potkávám dva mladíky. Snídají obří krajíce chleba. Jeden zvolil škvarky se sádlem, druhý hermelínovou pomazánku. „Bylo to za osmdesát, to je dost, ale ceny jsou tady jinak v pohodě, ani pivo tady není předražené,“ říkají fanoušci, kteří přijeli do Hradce Králové z Liberecka. Festival si pochvalují. „Slipknot byli skvělí, měli i super zvuk, nemělo to chybu,“ dodávají a míří ke stánkům s pivem, aby se vydatnou snídani zapili.