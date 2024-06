/VIDEO, FOTO/ Rotoped, plakát Taylor Swift nebo sada polštářků různých velikostí a tvrdostí. Pořadatelé Rock for People musí každoročně vyhovět řadě libůstek rockových hvězd. Letos nabízí čtyřdenní festival na hradeckém letišti na 130 interpretů a rozpočet má 200 milionů korun.

Zázemí pro kapely den před zahájením RfP | Video: Jiří Fremuth

Za kapely zaplatila pořádají agentura čtyřdenního festivalu nejvíc partě z anglického Sheffieldu v čele s charismatickým frontmanem Oliverem Sykesem. „Nejdražší kapela letošního ročníku je Bring Me The Horizon,“ říká mluvčí festivalu Anna Vašátková. Rozpočet letošního ročníku Rock for People je 200 milionů korun. Jen kapely obvykle ukousnou peníze z rozpočtu čtyřdenní akce zhruba polovinu této částky. Největšími hvězdami letošního roku byly The Prodigy, The Offspring, Sum 41, Avril Lavigne nebo hvězdný herec Keanu Reeves s kapelou Dogstar. Dnes svátek rockerů zakončí třeba Jungblud a Pendulum.

Překvapil nás snad jen rotoped

Každý rok mají kapely řadu specifických požadavků. Pro představu loni s tříčlennou anglickou kapelou Muse přicestoval tým čítají 110 lidí a americká metalová legenda Slipknot přiletěla na koncert soukromým tryskáčem. Pro něj museli pořadatelé domluvit přistání na pardubickém letišti. „Obecně jsme se letos nesetkali s ničím, co by nás úplně výrazně zaskočilo, snad jen rotoped,“ usmívá se bez dalších podrobností Anna Vašátková. „Jedna hardcorová kapela si přála do backstage plakát Taylor Swift, toto přání jsme rádi splnili,“ dodává mluvčí festivalu.

Zázemí pro kapely je na přilehlém dopravním polygonu. Rozlehlý prostor vedle hlavní stage by stačil pro pořádání středně velkého festivalu. Plocha ale slouží jen jako zázemí pro kapely, interprety a pořadatele obří akce. Prostor je obehnaný plotem s ostnatým drátem, jsou tady šatny, sprchy, záchody, kuchyně, parkují tady trucky a autobusy interpretů.

Kapely chtějí stále častěji jídlo bez masa

Pořadatele v minulých letech pocvičili požadavky některých kapel interpretů třeba i v gastronomii. Loni si například americký rapper Machine Gun Kelly přivezl vlastního kuchaře. Pro něj musela produkce připravit speciální kuchyni a podle kuchařových požadavků ji vybavit. K ruce mu pak dala i člověka, který s ním jezdil nakupovat suroviny. „Co se týká kuchyně, mile nás překvapuje, že se čím dál více vyskytuje v riderech vegetariánská a veganská strava. Určitě v tuto chvíli u každé kapely je v týmu někdo s těmito požadavky,“ přemýšlí Anna Vašátková. Ono trochu tajemné slovo „rider“ značí seznam požadavků jednotlivých interpretů na samotné vystoupení, catering či dopravu. A někdy může být docela dlouhý. „Snažíme kapelám vysvětlovat, že některé požadavky na konkrétní produkty, které se u nás složitě shání od zahraničních dodavatelů, dokážeme jednoduše nahradit těmi lokálními ve stejné kvalitě a setkáváme se s pozitivní zpětnou vazbou, což nás těší,“ připomíná Anna Vašátková to, že festival se dlouhodobě snaží fungovat co nejvíc udržitelně.

Poštářky a mercedesy pro rockové tvrďáky

Letos ale jedním speciálním požadavkem překvapili The Prodigy. Britští „tvrďáci“ si vyžádali sadu polštářků do limuzín, které je přivezly z Prahy. „Požadavky se ke mně dostávají průběžně. Ale kolega mi říkal, že řešil 9 polštářků do aut pro The Prodigy. Měl zamotanou hlavu ohledně rozměrů polštářků a různých tvrdostí,“ usmíval se den před vypuknutím podniku jeho šéf Michal Thomes.

Mimochodem požadavky měla kapela i na auta. „Chtěli Mercedesy S-Class, které jsme museli přivézt z Německa. Samozřejmě ty požadavky neřešíme přímo s umělci, ale s jejich managementem, který nám je nadiktuje,“ vysvětluje Michal Thomes.

Některé kapely RfP jen proletí, jiné si ho užijí víc

Některé kapely se v Hradci Králové jen zastaví na evropském turné, část jich bydlí v Hradci Králové nebo v Praze. „Každoročně s festivalem spolupracujeme, bydlí u nás jak fanoušci, tak kapely nebo část organizačního týmu,“ říká ředitel hradeckého hotelu Alessandria Jan Aleš. Hotel má 230 lůžek a v době festivalu je beznadějně obsazený. „Máme tady i kapely, ale nemůžu být konkrétnější,“ potvrzuje šéf hotelu, který je od bran festival parku vzdálený pět kilometrů.

„Program těch velkých kapel je většinou nabitý a právě tento víkend jsou kromě nás ještě velké festivaly v Rakousku, ve Švýcarsku a hlavně v Anglii,“ připomíná Michal Thomes. Třeba kanadská rockerka Avril Lavigne se po odehrání pátečního večerního koncertu z hradeckého letiště přesunula do rakouského Nickelsdorfu, kde měla koncert hned v sobotu. „Většinou se tady interpreti ještě pár hodin po vystoupení zdrží. Ty menší kapely, ty si to tady určitě jako užijí, zajdou za kamarády, se kterými asi potkávají na festivalech právě takto různě po Evropě,“ dodává Michal Thomes.