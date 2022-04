„ZEVO není klasická spalovna, zatímco běžná spalovna slouží pouze k likvidaci odpadů, ZEVO vyrábí z našich odpadů tepelnou a elektrickou energii,“ vysvětluje mluvčí společnosti Elektrárny Opatovice Hana Počtová. Podle ní se přístup veřejnosti za poslední léta změnil: „Odpor k záměru opadá a je nahrazen pochopením potřeby a poptávkou po takovéto technologii ZEVO, která ve východočeské části republiky schází.“

Firma teď zahájila zjišťovací řízení, které předchází posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Zařízení má spalovat až 150 tisíc tun komunálního odpadu ročně. V ideální případě by mohlo začít fungovat v roce 2028.

Ředitel Hradeckých služeb, které se starají o hradecké odpady, Martin Hušek považuje kapacitu plánované spalovny za monstrózní. „Spalovna, pokud by měla kapacitu 150 tisíc tun, tak se do ní budou dovážet odpady z celé republiky, možná i ze zahraničí. Obě krajská města by tam přitom mohla dohromady spalovat maximálně nějakých 15 až 16 tisíc tun ročně,“ řekl.

Podle zákonů totiž bude možné v roce 2035 spalovat čtvrtinu komunálního odpadu. Zákony přitom tlačí na co nejlepší třídění a vzniku odpadů by se podle Huška mělo především předcházet.

„Po spalovaní zbyde nějakých 30 procent strusky a není jasné, co bude s ní. Evropa od spalování odpadů už postupně upouští. Spalovny postavené v osmdesátých nebo devadesátých letech v Německu nebo Dánsku se postupně zavírají, protože lidé tam začínají takovým způsobem třídit, že nemají spalovny čím krmit,“ dodal.

V areálu opatovické elektrárny má vyrůst spalovna odpadů s energetickým využitím.Zdroj: Deník/Jiří Fremuth

Svoz odpadů zdaleka mluvčí elektráren Hana Počtová odmítá. „ZEVO je primárně určeno pro odpad vznikající v regionu, ale uvažovaný perimetr svozu je maximálně do 60 až 80 kilometrů, a to výhradně z ČR. Z tuny odpadu vznikne přibližně 250 kilogramů škváry, ze které je dále vyseparován kovový odpad k recyklaci a škváru samotnou lze bezpečně dále využít ve stavebnictví,“ tvrdí Počtová.

Stavba spalovny je půl roku před komunálními volbami citlivá otázka.

„Je to složité téma, které se bude muset řešit racionálně a bez nějakého citového zabarvení. Osobně jsem na dozorčí radě už před drahnou dobou řekl, že spalovna by měla sloužit pro spalování místního odpadu. Budeme se ptát, když ne já, tak mojí následovníci, z jakého okruhu bude využívat odpad. Jednoznačně jsem tam řekl, že by to nemělo být z celé České republiky nebo ze zahraničí,“ říká hradecký primátor a člen dozorčí rady Elektráren Opatovice Alexandr Hrabálek (ODS).

Dotčenými územními celky pro schvalování ZEPO Opatovice jsou oba východočeské kraje. Hejtman toho pardubického Martin Netolický říká, že energetické využití odpadů zapadá do plánů vedení kraje: „Jedná se o potenciální zdroj energie, který je součástí širšího projektu dekarbonizace elektrárny. V návaznosti na předpokládaný zákaz skládkování je nutné řešit energetické využívání vytříděného zbytkového komunálního odpadu.“

K dlouhodobým kritikům spalovny patří hradecký opoziční zastupitel Martin Hanousek (Změna a Zelení). Také on se obává, že by se do opatovické spalovny vozil odpad z celé země i ze zahraničí. Podle něj půjde o čistý byznys: „Městská strategie se spalovnou nepočítá, neřeší to naše problémy. Naše strategie schválená v roce 2020 nedoporučuje stavbu spalovny.“

Chce prosadit, aby město usilovalo o zařazení mezi dotčená místa a mohlo proces schvalování lépe ovlivňovat. „Překvapilo mě, že jsme se o tom, co elektrárny chystají, nedozvěděli od pana primátora, který je v dozorčí radě. Já jsem se to dozvěděl z úřední desky. To, že jsme se to nedozvěděli včas, zkracuje čas na kvalitně vypracovanou reakci. Pan primátor kope za elektrárnu Opatovice,“ uvedl.

To primátor Hrabálek odmítá: „Dostal jsem z Opatovic dopis, že shromáždili všechny potřebné údaje a zahájili řízení. Neměl jsme o čem informovat. Trvám na tom, že nebylo, co zatajovat.“

Opatrně se k projektu staví náměstek pro životní prostředí hradeckého kraje Pavel Bělobrádek: „Situaci kolem zamýšlené spalovny směsného komunálního odpadu v Opatovicích bedlivě sledujeme. Je to pro nás velmi důležitá otázka. Tato záležitost ale přímo souvisí se současnou energetickou krizí, a je proto v tuto chvíli předčasné vyvozovat nějaké dílčí závěry.“

Už před 15 lety stavbu spalovny odmítli obyvatelé Opatovic nad Labem a Čeperky, tedy obcí v jejichž katastrech elektrárna leží. Aktuální projekt přesunul spalovnu v rámci areálu elektrárny z Opatovic do Čeperky.

„Kompletně by stála jen na katastru Čeperky, proto bychom chtěli, aby se přejmenovala na ZEVO Čeperka,“ říká opatovický starosta Pavel Kohout. Ten si myslí, že energetická spalovna je na východě Čech potřeba. Také on si ale myslí, že její kapacita je neúměrně velká: „Zákon by měl přecházet vzniku odpadů. Chybí tady koncové prvky recyklačního řetězce.“

Projekt zatím nechce jednoznačně hodnotit starostka Čeperky Kristina Vosáhlová. „Přemístění spalovny na náš katastr považuji za obcházení opatovického referenda. Máme ale zatím jen první informace. Rádi bychom, aby Elektrárny Opatovice s plánem dopodrobna seznámili naše občany. Jedna z možností je, že bychom uspořádali referendum,“ řekla Deníku.

S obavami sleduje oprášené plány na stavbu spalovny starosta Vysoké nad Labem Jiří Horák. „Chceme se stát v řízení dotčeným územně samosprávným celkem, protože kdo jiný než my? Jsme čtyři kilometry vzdušnou čarou od komína elektrárny ve směru převládajících větrů,“ sdělil.

Elektrárny Opatovice plánují začít stavbu spalovny v roce 2026. O dva roky později pak mohla jít do zkušebního provozu.