O tom, že půjde rozvoj Hradce i východním směrem a ve Svinarech se bude stavět, vlastně nikdo nepochybuje. Počítal s tím už koncept nového územního plánu. Ten začal vznikat za dob náměstka Josefa Malíře. Až za jeho nástupce Jindřicha Vedlicha se ale plocha, která měla být ve Svinarech zastavěná, výrazně rozšířila. Původně až na 40 hektarů, po úpravě asi na 20. Nově do ní začalo spadat i pole, které v roce 2013 koupil Robert Němeček.

„Původní plán počítal s tím, že by se tu přistavělo přibližně 30 domů podél dvou ulic na okraji pole. A najednou si tu realitní spekulant s kontakty na radnici, pořídí uprostřed lánu pozemek a začne zasahovat do tvorby územního plánu,“ popisuje předseda svinarské KMS Martin Černík. Příliš velký rozvoj podle místních nedává smysl. I kvůli nedostatečnému dopravnímu napojení či chybějícímu občanskému vybavení.

Se svými námitkami uspěli až u nového vedení města poté, co Vedlich z radnice odešel. Začátkem listopadu zastupitelé odhlasovali, že se má plánovaná zástavba vrátit k původnímu konceptu z roku 2010. Stavět by se tedy mělo jen na menší části u silnice. A pole Roberta Němečka tam nepatří.

"Tento pozemek by se stavební parcelou nestal," potvrzuje zastupitel určený pro územní plán Jiří Langer (ANO). Podle současného investičního náměstka Jiřího Bláhy (ODS) je stavba na parcelách, které Němeček nabízí, nepřípustná.

I když nakonec k masivní výstavbě zřejmě nedojde, role bývalého náměstka Vedlicha jstojí za povšimnnutí. Podle místních totiž po svém odchodu z radnice přešel na stranu developera.

"Začal jménem developera oslovovat majitele pozemků s tím, že by to rád s nimi prodiskutoval a celou věc dal dohromady," tvrdí jeden ze svinarských obyvatel Milan Šimák. Sám Vedlich odmítá, že by za zájmy Němečka kopal už na radnici. O zástavbě ve Svinarech bylo prý rozhodnuto ještě před jeho nástupem a on prosazoval zmenšení zástavbové studie zhruba na polovinu, což se podařilo.

„Po skončení mandátu náměstka primátora jsem dělal inženýrskou činnost pro zhruba osm firem. Mimo jiné i pro pana Němečka. Dnes s ním již nespolupracuji. Nevidím na tom nic špatného, když již nejsem ve funkci,“ říká ke své pozdější roli.

Jenže otázky nad jeho postupem zůstávají. A to také proto, že vztah mezi Němečkem a Vedlichem má i další rovinu. Podle údajů od Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí Němeček v roce 2018 přispěl postupně straně Hradečtí patrioti, která kandidovala do komunálních voleb v rámci uskupení Slušná politika a Hradečtí patrioti půl milionu korun. Kandidátku do voleb vedl jako lídr právě Jindřich Vedlich. Do zastupitelstva nakonec uskupení těsně neproniklo. Tohle spojení vadí nejen místním, ale i některým politickým oponentům.

"Jeho role je pozoruhodná. Nejvýznamnějšímu sponzorovi Vedlicha se za dob působení pana náměstka na magistrátu velmi přiblížila možnost, že by se z jeho zemědělských pozemků staly po přijetí nového územního plánu stavební parcely. Čistý zisk by byl v desítkách milionů korun," kritizuje to pirátský zastupitel Aleš Dohnal.