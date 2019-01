Hradec Králové - Každý platí poplatek za popelnici, takže lidé nemají potřebu zbavovat se odpadu spalovaním a topí jinými palivy.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Miroslav Kucej

Černý kouř z komína, štiplavý zápach. Takové jsou příznaky špatného výběru paliv pro vytápění rodinných domů.

Problematika pálení odpadu, který patří do popelnice, začíná být ve velkých městech, jako je Hradec Králové aktuální vzhledem k cenám ostatních paliv, například zemního plynu. Lidé v okrajových částech se totiž vracejí k vytápění pevnými palivy.

„Kontrolní činnost je velmi problematická. Jestliže se jedná o rodinný dům, tak my jako kontrolní orgán nejsme oprávněni vstoupit dovnitř. Jestliže nás dotyčný sám nepustí dovnitř, nemůžeme kontrolu dostatečně provést,” uvedl Deníku Petr Paráček z oddělení ochrany životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové.

Dodal, že na Hradecku ve velké míře ke spalování nevhodného odpadu nedochází. Každý totiž platí poplatek za popelnici, takže lidé nemají potřebu zbavovat se odpadu spalovaním a znečišťovat ovzduší. „Letos jsem nikoho nepřistihl pálit zakázaný odpad. Ovšem kontrola je opravdu náročná,” dodal Petr Paráček.

Na jedy ve vzduchu jsou citlivější děti, těhotné ženy, starší osoby a lidé trpící astmatickým či jiným respiračním onemocněním.

Ke znečištění může docházet i při spalování nekvalitního hnědého uhlí, zvláště pokud je vlhké, které při zatápění silně kouří.

Kontrolní orgány jezdí zejména na popud občanů, kteří se mohou obrátit také na městskou policii. Ta může na základě vyhlášky města v případě prokázání prohřešku udělit blokovou pokutu.

Ani v ohništi se v podstatě nic kromě dřeva nemůže spalovat. Tráva či zbytky ovoce mohou svým kouřem obtěžovat okolí.

Co všechno by se nemělo spalovat a nepatří do kamen?



- plasty: Pálením PVC vzniká velké množství dioxinů. Čím je obsah PVC v odpadu vyšší, tím více dioxinů vzniká. Pálením polystyrenu vzniká mimo jiné jedovatý styren. Spalováním polypropylenu, polyetylenu či PET lahví vzniká množství polyaromatických uhlovodíků. Plasty patří do příslušných kontejnerů na separovaný odpad, nikoliv do kamen;



- dřevotřísky, nábytek, okenní rámy a jiné natřené, lepené či chemicky ošetřené dřevo: Jejich pálením se vyprodukuje asi 50 - 500 krát více dioxinů než při topení čistým palivovým dřívím;



- zbytky jídla, tráva ze zahrady, listí: Tyto materiály lze kompostovat, jinak patří do nádob na bioodpad. Zbytky jídla mají své místo ve směsném odpadu;



- celobarevné letáky a časopisy: Při jejich spalování se do ovzduší uvolňují těžké kovy z barev, které způsobují vrozené vady a rakovinu. Letáky a časopisy patří do tříděného sběru. Nálepkou na schránce se můžete bránit proti vhazování nechtěných reklamních letáků do schránky;



- tetrapak: Jedná se o šestivrstvý obal z papíru, hliníku a plastu. Jeho spalováním se mohou uvolňovat chlororganické látky a těžké kovy;



- nebezpečné odpady jako jsou baterie, barvy, léky: Spálením je nezničíte, ale jedovaté látky, které obsahují, se dostanou do vzduchu a následně do půdy;



- pneumatiky: Jejich spalováním vznikají polyaromatické uhlovodíky a další jedovaté látky.