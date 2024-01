Již 24. slavné otevření Pláže Járy Cimrmana se bude konat v sobotu v Novém Bydžově, místní části Chudonice. Tak vytáhněte lehátka, slunečníky a nafukovací hračky, plážová sezóna začíná.

Pláž Járy Cimrmana v Chlumci nad Cidlinou. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Otužilci, milovníci vodních radovánek a recese se v sobotu v 13.30 hodin sejdou v Chudonicích na břehu vodní plochy sportovního areálu U Tarzana. Pláž Járy Cimrmana se otevře už po čtyřiadvacáté.

„Dne 4. října 1967 byla v Malostranské besedě široké veřejnosti představena premiéra divadelní hry AKT. Po představení seděli herci v šatně, hodnotili představení, vzájemně si vyměňovali dojmy a koketovali s myšlenkou na další. A tehdy pronesla paní Svěráková památnou větu: ‚Kluci neblbněte, vy chcete ještě pokračovat?‘ No a kluci ‚blbnou‘ již 57 let. A já tedy těch 24 let ‚blbnu‘ dodnes a jsem pyšný na tuto malou podobnost,“ říká Mirek Tupec - samozvaný předseda České společnosti cimrmanologické pro oblast Novobydžovsko.

Poprvé se dnes již tradiční recesistická akce konala v toce 2001. „Když byla 6. ledna 2001 ve Skřivanech otevřena Pláž Járy Cimrmana, po skončení jsme při odchodu potkávali opozdilce na akci teprve jdoucí. Po sdělení, že jdou pozdě jim to bylo sice líto, ale všichni slíbili, že přijdou za rok zase a tentokrát včas,“ vzpomíná Mirek Tupec.

Za ta léta si podle něj Pláž získala mnoho příznivců. „Stala se i součástí auto-moto veterán rallye Novobydžovský čtverec - memoriál Elišky Junkové a již řadu let zahajuje plážovou sezónu na Bydžovsku a na Chlumecku,“ doplňuje předseda.

Jako dobrovolné vstupné mohou návštěvníci přinést cukroví, sladkosti, ovoce, hračku, knížku či jinou maličkost dle svého uvážení. Donesené dobroty a další věci udělají radost dětským pacientům.

„Letos budou přinesené věci ještě týž den předány pacientům dětského oddělení nemocnice v Jičíně. V našem případě se ovšem nejedná o charitu. Víme že je dětem poskytována kvalitní péče a veškerá starostlivost. Prostě uděláme radost sobě tím, že uděláme radost někomu jinému. A to jest našeho lopotání cílem,“ uzavírá Mirek Tupec.

Zdroj: Deník/Jana Kotalová