Zatímco velké kulturní instituce věří, že je v současné situaci finančně podpoří stát, regionální umělci s kompenzací podle hradeckého hudebníka Jiřího Pavlíka nepočítají. Sám přitom musel se svými hudebními seskupeními zrušit v nejbližších dnech všechny plánované koncerty. „Všichni jsme v orchestru i kapele amatéři. Máme svá kmenová zaměstnání, v orchestru mám spoustu aktivních učitelů ze základních uměleckých škol," vysvětluje vedoucí známého hradeckého BigBandu.

Přestože jde i pro něj o nepříjemnou situaci, razantní prohlášení některých umělců, kteří se proti nařízení vlády bouří, nepodporuje. „Jestli někdo podniká tak, že když nebude tři týdny hrát, tak kvůli tomu zajde, je to zvláštní," říká Pavlík.

I na vesnicích musí přijít aspoň 150 lidí

Kromě vlastních koncertů mu z plánovaných vystoupení vypadly i všechny plánované plesy. "Když uděláte ples pro sto lidí, tak se vám to nikdy nemůže finančně vyplatit. I na vesnicích, kde to pořádají třeba v obecních hospodách hasiči nebo rybáři, potřebují, aby přišlo aspoň těch 150 lidí," odhaduje podle svých zkušeností Jiří Pavlík minimální potřebnou hranici pro organizátory plesů.

Sám totiž kromě hraní zajišťuje některé plesy a jiné kulturní akce produkčně. Za jakýsi vrchol plesové sezony se podle něj v Hradci Králové vždycky považuje ples rádia Černé hory, který se uskutečnil minulou sobotu. Nyní už měly doznívat jen některé menší plesy, které nejsou vázané na kongresové centrum Aldis. Po úterním nařízení vlády však plesová sezona náhle skončila. Například v sobotu se neuskuteční plánovaný reprezentační ples Nového Adalbertina, ples ruší i třeba sokolové.

Pro jazz se nic nemění

Jiná je situace ohledně menších produkcí v hudebních klubech. „Viděl jsem takový hezký vtípek, že pro jazzmany se tím novým nařízením nic nemění, protože na jazz stejně nikdo nikdy nechodil. Myslím, že třeba hradecké Satchmo bude normálně fungovat dál. Já tam mám hrát dvakrát na konci března a protože tam je kapacita asi 45 lidí, tak nepředpokládám, že se to bude rušit," říká známý hradecký jazzman.

V klubech jako jsou hradecký Klub č.p.4, Artičok nebo Satchmo podle něj zatím budou fungovat bez omezení.

Šance pro návštěvníky velkých koncertů pak mohou představovat internetové přenosy. K tomu přistoupila pro dnešní koncert například brněnská filharmonie.

Podle Pavlíka může současná situace přimět k práci s novými technologiemi více hudebních kapel než doposud.

Uměleckou školu ve Smiřicích zavřel

Kromě vlastního vystupování působí Jiří Pavlík i jako ředitel ZUŠ ve Smiřicích. Tu se po dohodě se starostou rozhodl v úterý večer dočasně uzavřít. A to přesto, že uměleckých škol se vládní nařízení přímo netýká.

"Jde stále o tytéž děti, kteří chodí v obci do základní školy, do školní jídelny nebo domova dětí a mládeže. Aby tři instituce zastavily provoz a čtvrtá jela dál, to by bylo proti logice věci. Jsme zavření a čekáme na další vývoj situace. Je docela dobře možné, že třeba časem spustíme aspoň individuální výuku nástrojů, kde je jen jeden žák a učitel," vysvětlil Pavlík své rozhodnutí.