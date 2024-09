Pytle s pískem před garážemi, vraty, nebo kolem domů. Tak vypadá část Plotišť nad Labem v okolí nenápadného potoka Melounka. Za léto se místní potýkali s vodou už čtyřikrát.

„Je to strašný pocit, vidím mrak a je mi špatně,“ přiznává Eva Hrušková. Bydlí ve starším domě ve spodní části ulice U Dřevony. Ta je slepá a svažuje se právě k Melounce, kde končí mostkem do pole. „Musela jsem vyklidit koberce, voda zničila parkety. Dostala se do verandy, síně a garáže, bylo to plné bláta,“ říká žena unaveně a obchází kaluže napájené vytrvalým deštěm. Branka jejího domu je obložená hurdiskami, před vodou pak chrání verandu a vstupní dveře bílé pytle s pískem. „Zhoršilo se to kvůli dálnici,“ dodává paní Eva. Melounka totiž svádí vodu i od nedaleké dálnice na Jaroměř.

Záplavová území v Plotištích nad Labem: