Hradec Králové -Možné přesunutí plynové stanice vítají nejen občané, ale i všechny zúčastněné strany. Nový objekt je na světě. Stačí se už jen dohodnout s českou armádou.

Tlakové láhve s propan-butanem. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Přečerpávací stanice s propan – butanem, kterou provozuje firma Profer Group na Slezském Předměstí v Hradci Králové, leží v žaludku mnohým občanům.

Dlouho se snaží občané města o zrušení či přesun stanice, která je nedaleko sídliště. Nyní to vypadá, že se blýská na lepší časy. „Vytipovali jsme objekt, který je zatím v majetku armády. Nicméně v horizontu několika měsíců bude probíhat vyřazení lokace z majetku armády. Majitel firmy s námi objekt navštívil a jeho potřebám by měl vyhovovat. Budeme s armádou jednat o různých možnostech,“ řekl Deníku náměstek primátora pro rozvoj města Jindřich Vedlich.

Zamýšlený prostor je mimo obydlenou zónu, nejbližší domy jsou tři kilometry daleko. Také generální ředitel firmy Profer Group Petr Madurkay řešení vítá. „Po technické stránce a zajištění sítí i stavu vlečky je objekt plně vyhovující. Samotný areál je schovaný v údolí, takže bychom nemuseli nikomu vadit. Teď záleží, jak se město domluví s vojáky a případně, za jakých podmínek bychom tam mohli fungovat,“ uvedl Petr Madurkay.

Komise místní samosprávy Slezské Předměstí myšlenku velice podporuje. „Bylo by to ideální řešení. My bychom byli šťastní a oni by byli také spokojeni. Jsem všemi deseti pro! Jediný problém, který vidím, je delší čas než se majetek převede na město,“ vyjádřil názor předseda Komise místní samosprávy Slezské Předměstí Miloslav Devetter.