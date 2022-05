Všechno to začalo v roce 1977 na dětském dni. „Vybudovala se tady svépomocí požární nádrž. Tehdy byla voda krásně čistá, nádrž byla čerstvě natřená na modro. Hecli jsme se u piva, kdo to přejede na kole. Lávku jsme udělali z trámků a prken, které zbyly po stavbě nádrže,“ vzpomíná na nultý ročník u dnes už notně sešlé nádrže Luboš Šmída. Jednomu z otců zakladatelů je už 65 let. Princip akce po desetiletí zůstává stejný. Přejet 32 metrů dlouhou lávku a pokud možno nespadnou do vody. Jenže, kdyby se napadalo, nebyla by sranda. „Starší chlapi přivezli trakař a jezdilo se i na něm. Jeden se vezl, druhý tlačil. Ve vodě končili za nadšeného povzbuzování lidí oba,“ směje se Luboš Šmída.

Lávka je široká stejně jako gymnastická kladina 12 centimetrů. „Trénovalo se na obrubníku silnice. Ale stejně ve spojení s tím vším alkoholem je to takřka nadlidský výkon. Často jsme byli po pádu i sedření. Pak už jsme se naučili padat. Ale je vlastně vlastně trochu zázrak, že se tady nikomu nic vážnějších za ta léta nestalo,“ vzpomíná Luboš Šmída na často krkolomné pády.

Zdroj: archiv Klubu netradičních nápadů Ledce

V osmdesátých letech se do Ledců podařilo přilákat špičkového moderátora. „Moderoval nám tady Jaroslav Suchánek, sportovní komentátor Československé televize a táta herce Michala Suchánka,“ listuje červenou kronikou plnou fotografií a dobových článků Luboš Šmída. Právě v druhé polovině osmdesátých let byla lávka asi nejpopulárnější. Nejvíc se ve zdejším areálu u silnice vedoucí do Orlických hor sešlo 3500 platících diváků. „Výtěžek šel do kasy a z části nám tehdy třeba zaplatil desetidenní zájezd na Kavkaz. Pořádali jsme to jako místní svazáci, taková byla doba. Moderátoři si ale už tehdy pouštěli pusu na špacír. Padaly tady narážky na režim, které byl komunistům příliš nevoněly, ale tehdy to prošlo. Možná i proto to měli lidi rádi,“ uvažuje Luboš Šmída.

Kromě lávky napadlo místní uspořádat ještě jednu zajímavou akci. „Sporťák“ Jaroslav Suchánek vozil do Ledců známé sportovce na debatu s názvem Znáte je z televize. „Na podzim jsme pekli prase a sál zdejší hospody pak hostil Věru Čáslavskou, akrobatického letce Petra Jirmuse nebo diskaře Ludvíka Daňka.“

Zdroj: archiv Klubu netradičních nápadů Ledce

Novou dynamiku dostala lávka po revoluci. „Na letní akci nemohla chybět třeba miss mokré tričko,“ připomíná oblíbenou zábavu začátku devadesátých let Luboš Šmída. V Ledcích hrály známé kapely, zpívala Věra Martinová, Plavci, Dáda Patrasová s Felixem Slováčkem. U mikrofonu se střídali i známí herci Jiří Krampol, Jiří Císler, Jiří Wimmer nebo Petr Novotný.

Tehdy se o malé vísce na pomezí Hradecka a Rychnovska psaly celostátní deníky i časopisy. Přišly ale i hubené roky. „Měli jsme i bídné roky, třeba přišlo jen 300 lidí. Poslední tři roky se areál už plní víc,“ vidí optimisticky budoucnost Luboš Šmída. Letos slaví lávka půlkulaté 45. narozeniny v sobotu 25. června.

Organizování akcí už pomalu v Ledcích přebírají mladší. Vznikl Klub netradiční nápadů, který nejen pro místní navíc připravuje například čarodějnice, sportovní klání, letní kino, nebo sraz milovníků motocyklů značky Jawa. V místní části Ledec v Klášteře nad Dědinou se totiž narodil zakladatel světoznámé značky František Janeček.