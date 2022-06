Jedna nehoda se stala na Slezském předměstí v ulici Na Mlejnku. „Na stezce pro chodce a cyklisty se ani jeden z účastníků nedržel při pravém okraji. Vlivem střetu utrpěla 56letá cyklistka lehké zranění, se kterým byla převezena rychlou záchrannou službou do nemocnice. Muž ve věku 36 let jedoucí na mopedu se nezranil,“ popsala mluvčí. Druhá nehoda se pak stala v ulici v ulici Bratří Štefanů. 29letý muž jedoucí na mopedu zřejmě najel na drobnou nerovnost, spadl a s lehkým zraněním ho odvezla sanita do nemocnice.

Z pohledu zákona je jezdec na koloběžce cyklista, a pokud má koloběžka výkon větší než jeden kilowatt, už jede na mopedu. „Ani jeden mopedista neměl sjednané povinné pojištění a neměl vozidlo registrované. Starší z řidičů navíc jel po stezce pro cyklisty a mladší zase neměl ochrannou helmu a řidičské oprávnění,“ doplnila tristní realitu Kormošová.

Obě nehody stále policie vyšetřuje. Tresty zatím nepadly, dodává za policii Magdalena Vlčková: „V případě, že policisté prošetřují dopravní nehodu, určitě zjišťují i to, do jaké kategorie jednostopý dopravní prostředek, který byl součástí této dopravní nehody, spadá. Předmětem zjištění je i to, zda nedošlo k porušení pravidel silničního provozu či další legislativy.“

S podobnými prohřešky se stále častěji setkávají i hradečtí strážníci. „Takový řidič se prozradí často rychlostí. Když jede rychle, tak už je to pro nás důvod k zastavení. Většinou to oznámíme, musí doložit homologaci a ve správním řízení pak můžou padat pokuty v řádu tisíců i k deseti tisícům korun. To už je větší přestupek, to už by se mělo trestat přísněji,“ popsal šéf dopravní skupiny hradecké městské policie Pavel Süke. Podle něj jsou elektrokoloběžky trochu nešťastný fenomén doby: „I rychlost do 25 kilometrů je limitní pro bezpečné ovládání. Zkuste v té rychlosti na našich silnicích ukázat rukou, že měníte směr jízdy. To opravdu hrozí pádem.“

Sdílené elektrokoloběžky, které plní předpisy pro kola, se do hradeckých ulic stále nevrátily. Čeká se na to, až úřady schválí a označí odkládací místa, jak to vyžaduje nová vyhláška. Zřejmě to potrvá minimálně do začátku prázdnin. Podle Sükeho pak ale zřejmě přibydou další přestupky. „Ti lidé si často myslí, že na koloběžce můžou jet všude. Často se nám stává, že jezdí mezi lidmi po chodnících, po přechodech a tak dále,“ vylíčil.

To si myslí i hradecký odborník na bezpečnou jízdu Vít Jedlička. „To chování vidí každý. Jezdí na tom každý, bez přilby, po chodnících a často i opilý. To je ale především problém těch sdílených elektrokoloběžek,“ upozornil. Podle něj se na elektrokoloběžkách v ulicích prohánějí i mladí lidé, kteří neznají dopravní předpisy. „Často řídí jednou rukou, telefonují, mají sluchátka, nevnímají provoz. Berou to často, že je to nějaká free zábava, a to rozhodně na silnici nepatří,“ dodal Jedlička.

Příkladem může být případ mladé ženy, která se na cyklostezce srazila během pěti minut se dvěma cyklisty. Tady policie hledá svědky, kteří by pomohli určit, kdo kuriózní střety zavinil.

Co už není elektrokoloběžka



Jako na kolo nahlíží zákon na elekrokoloběžku jen v případě, že má maximální rychlost do 25 km/h a výkon motoru do 250 wattů. Možný je výkon do 1 000 wattů, pokud jde o koloběžku s dodatečně namontovaným motorem. Pak není potřeba řidičské oprávnění, registrace, řidičský průkaz a přilba schválená pro motocykly. Stále se ale musí chovat jako cyklista. Nesmí tedy na chodník, přechod, do 18 let musí mít přilbu. Na chodník může jen dítě do 10 let. Stejně jako kolo musí mít dvě na sobě nezávislé brzdy, blatníky, světla a předepsané odrazky.