Hradec Králové - První dvě tisícovky vstupenek za zvýhodněnou cenu nasadili pořadatelé obřího hudebního festivalu Rock for People do předprodeje před Vánoci. A jen se po nich zaprášilo.

Rock for People v Hradci Králové. | Foto: Deník/ Jan Pruška

„První vlna vstupenek na Rock for People Europe v Plzni je pryč, do Hradce zbývá posledních pár kusů," prozradil ředitel festivalu Michal Thomes. Lidé tak mají poslední šanci koupit si lístek do hradeckého Festivalparku levněji. Vstupenka na jméno je vyjde na 990 korun, bez omezení o stokorunu dráž. Další vlny vstupenek se budou postupně zdražovat. Nyní se pořadatelé chystají nasadit druhou limitovanou edici 1500 levnějších lístků.

Organizátoři oblíbeného „Rokáče", který je letos na programu 4. až 6. června, zatím neodtajnili žádné interprety. Pouze několik jmen, která vystoupí na červencové obdobě akce v Plzni. „V kuloárech proslýchá, že headliner festivalu bude ohlášen v průběhu příštího týdne," napíná fanoušky Michal Thomes.