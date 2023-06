Hradce Králové chce získat do svého vlastnictví budovu, ve které sídlí pobočka pošty na Novém Hradci. S Českou poštou bude jednat o majetkové směně s doplatkem. Pošta na oplátku projevila zájem o pozemek v Deštném v Orlických horách. Město by spolu s pobočkou pošty získalo i dva byty.

Pobočka na Novém Hradci Králové zatím zůstává v normálním provozu. | Foto: Deník/Jiří Fremuth

Pobočka pošty na Novém Hradci Králové zůstane i po 1. červenci dál v provozu, ačkoliv se měla původně zrušit. Radnice bude nyní s Českou poštou jednat o majetkové směně. Město chce objekt získat do svého majetku a současně pobočku pošty převést do režimu Pošta Partner. Do té doby bude pobočka fungovat pod správou České pošty.

Na jaře Česká pošta oznámila, jakým způsobem chce od 1. července redukovat své pobočky. V Hradci Králové mělo původně dojít k uzavření poloviny stávajících pošt. „Návrh pro nás nepochopitelně obsahoval i redukci všech poboček na Moravském Předměstí a v Třebši, tedy na největším sídlišti v kraji. Podařilo se nám s Českou poštou nakonec dohodnout zachování pošty na Benešově třídě s tím, že pobočka na Novém Hradci se převede do režimu Pošta Partner,“ připomněla primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová v tiskové zprávě města.

Město se zavázalo, že pro pobočku na Novém Hradci Králové zajistí a poskytne své prostory. „Tato dohoda platí. Pošta na Benešově třídě zůstane součástí standardní pobočkové sítě, v minulém týdnu nám zástupci České pošty potvrdili, že pobočku na Novém Hradci budou provozovat do doby, než se dořeší její převod do režimu Pošta Partner,“ dodala primátorka.

Radnice zvažovala poštu na Novém Hradci přemístit do místní pobočky knihovny. „Tuto variantu jsme bohužel museli zamítnout, protože by došlo k omezení zázemí knihovny, což by pocítili jak její zaměstnanci, zejména ale návštěvníci,“ vysvětlil Pavel Vrbický, náměstek primátorky pro oblast správy městského majetku.

Nakonec bude město s Českou poštou jednat o majetkové směně s doplatkem, po které by město objekt s pobočkou získalo do svého majetku. „Pošta na oplátku projevila zájem o pozemek v Deštném v Orlických horách, který je v našem vlastnictví. Pokud se podaří domluvit podmínky, které zastupitelé odsouhlasí, pobočka pošty zůstane tam, kde je nyní. Město navíc na Novém Hradci Králové získá dva byty, které jsou v solidním stavu,“ prozradil Pavel Vrbický.

Město současně řeší režim provozu pobočky na Novém Hradci. „S největší pravděpodobností nebude poštu provozovat město. Jednáme se společností, která zaměstnává tělesné postižené občany a spravuje několik poboček po celé republice. Mají tak s provozem poštovních služeb zkušenosti. Věřím, že se domluvíme na podmínkách, které budou pro obě strany výhodné a zajistí dostupnost poštovních služeb v této místní části našeho města,“ uzavřel náměstek Pavel Vrbický.