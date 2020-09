Nedůstojné, trapné, monthypythonské. Takové přívlastky si v pondělí večer z opozičních lavic vyslechlo vedení města v čele s náměstkem Jiřím Bláhou (ODS), který se jal zastupitelům předložit finální verzi zadávacích podmínek pro dodavatele budoucího fotbalového svatostánku.

On sám je sice v počítači měl, ale ostatním, hlavně opozičním zastupitelům, se do jejich schránky nedostali. "Navrhuji, abyste ten bod stáhli. Udělejme ještě jednu schůzku, dejte nám čas, abychom to mohli zkonzultovat s odborníky a za měsíc to může projít naprostou většinou hlasů," řekl před hlasováním Pavel Vrbický (Piráti). Návrh na odložení hlasování ale neprošel.

Za nešvar s pozdním dodáním podkladů si pak samo vedení města sypalo popel na hlavu. „Bylo to opravdu nevhodné nedopatření. A to hlavně u takové zakázky, která se blíží tři čtvrtě miliardy. Bohužel se tak stalo a já se ještě podívám, proč k tomuto došlo,“ řekl Jiří Bláha a dodal, že pozměněné podklady mířily k zastupitelům jen pár minut před začátkem zastupitelské schůze.

„Bylo to zapříčiněno i tím, že jsme do návrhu chtěli zakomponovat požadavky opozice.“ Sám primátor se však hysterii nad tímto nešvarem divil a nepředpokládá, že by kvůli tomu někdo chtěl hlasování zneplatnit:

„Aktualizace přímo na plénu zastupitelstva je povolena a občas se tak i děje. Ano, bylo to nešťastné, ale ani v minulosti to nikomu nevadilo tak, aby chtěl hlasování prohlásit za neplatné. Ale ono, kdo chce psa bíti, hůl si vždy najde. A některým opozičním zastupitelům asi vadilo, že nám se za dva roky povedlo to, co se jim nepovedlo za osm let.“ Podle primátora Alexandra Hrabálka (ODS) je však po hlasování, kdy pro bylo 23 zastupitelů, stavba stadionu nejblíže ve své historii a stavět by se mohlo na jaře příštího roku.

"Takhle blízko k novému stadionu Hradec ještě nikdy nebyl. A věřím, že opravdu stadion bude, protože již nyní se nám hlásí spousta zájemců, kteří jej chtějí udělat," uvedl po hlasování primátor města Alexandr Hrabálek.

Podle schváleného usnesení bude mít nová fotbalová aréna v Hradci Králové kapacitu minimálně osm tisíc míst k sezení. Všechna místa musí být zastřešena. Na stadionu tak bude možné hrát i zápasy evropských pohárů nebo utkání České fotbalové reprezentace. Mezi podmínkami pro stavební firmy nechybí ani typické osvětlení formou takzvaných lízátek nebo hojně diskutovaná multifunkce. Na stadionu bude možné pořádat i koncerty a další kulturní či sportovní akce.

Samotná stavba by podle plánu radnice měla začít v příštím roce a trvat maximálně 18 měsíců. Přesný termín záleží na průběhu výběrového řízení. "Oddychl jsem si, ale ještě více si oddechnu až bude podepsaná smlouva se zhotovitelem.

Začátek stavby bych viděl reálně někdy kolem března příštího roku. A co se týče fotbalistů, tak budu rád, když poprvé kopnou na novém stadionu do balónu na začátku roku 2023," řekl investiční náměstek primátora Jiří Bláha, který by byl rád, kdyby se do tendru na stadion přihlásilo minimálně šest firem. Radnice věří, že na stavbu stadionu získá i výraznou dotaci od státu. „Nyní, když se nám podařilo schválit vypsání výběrového řízení, máme zase větší šanci na to získat důležitou dotaci od Národní sportovní agentury ve výši až 150 milionů korun,“ potvrdila náměstkyně primátora pro oblast dotací Monika Štayrová (ANO).