„Ačkoliv bylo původně plánováno provést pouze revitalizaci výkladců, máme za to, že bude vhodnější uskutečnit jeho celkovou revitalizaci,“ myslí si hradecký primátor Alexandr Hrabálek (ODS). Podle něj se má pochod z roku 1973 prosvětlit, modernizovat a zatraktivnit: „Toto místo by se mělo stát prostorem, na který bychom již nemuseli nahlížet jako na průchozí, ale také jako setkávací.“

Podchod, který byl ve své době moderní a novátorskou stavbou, podchází širokou pasáží městský okruh a denně ho využívají tisíce lidí. Před čtyřmi lety město opravilo dožívají přístřešky kryjící trojicí bočních vstupů. Také podle investičního náměstka primátora Jiřího Bláhy (ODS) je oprava potřebná: „V rámci připravované rekonstrukce podchodu by mělo dojít ke změně dispozičního uspořádání veřejných toalet. Počítáme s odstraněním kovových výkladců, vymění se podlahy i stropní svítidla.“

Hradeckým podchodem u Centrálu procházejí denně tisíce lidí.Zdroj: Magistrát HK

Studie architekta Miroslava Němečka počítá výrazným liniovým svítidlem, které doplní kruhová světla. „Návrh změní neutěšený stav podchodu ze 70tých let na vkusný a funkční prostor s možností využití části podchodu jako výstavní galerii, nebo prostor k pořádání diskuzí, přednášek, nebo koncertů,“ dodává Jiří Bláha.

Část opozice považuje fakt, že rada města schválila tendr na projektanta těsně před volbami, za účelovou věc. „Je to projekt, který ležel čtyři roky u ledu. Trvá to neskutečně dlouho, zvedli to téma teprve teď před volbami. Za mě je rekonstrukce velmi potřebná, ale nejsem si jistá, jestli je to vhodný prostor pořádání veřejných akcí,“ namítá zastupitelka Hradeckého demokratického klubu Pavlína Springerová. Podobně uvažuje i zastupitel za Piráty Pavel Vrbický: „Teď už je to čistě volební tah. Měli by nechat na novém vedení, aby si určilo vlastní priority.“

Dnes fungují v pochodu dva obchůdky a cukrárna. Ta by se podle plánů města měla otevřít do prostoru. „Už se o tom mluví snad deset let. My nájemci nemáme vůbec žádné informace o tom, jak přípravy pokračují,“ stěžuje si ve své cukrárně Miroslava Trnková. Ani jí se současný stav nelíbí: „Podchod je v hrozném stavu a láká taková zvláštní individua,“ dodává a připomíná také dlouhodobý problém, který nastává při lijácích. Do její cukrárny natekla nedávno už po několikáté voda z vydatného lijáku: „Vyplavuje nás to pravidelně. Byly tady tři centimetry vody,“ ukazuje omítku u podlahy Miroslava Trnková.

Podle vedení města by rekonstrukce mohla začít i ideálním případě na začátku roku 2024. Cenu prací odhaduje magistrát na nižší desítky milionů korun. „Jakýkoliv odhad je v této turbolentní době pouze věštění z křišťálové koule,“ připomíná investiční náměstek Jiří Bláha.