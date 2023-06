/FOTO, VIDEO/ Je to obří hala s rozlohou jednoho a půl fotbalového hřiště. Nové překladiště zásilek společnosti PPL dokáže v někdejším areálu ČKD v Hradci Králové roztřídit za den až půl milionu zásilek. Ty odtud putují do celé Evropy.

Obří halu lemuje z obou stran řada vrat. Hradecké překladiště dokáže najednou vykládat a nakládat až 80 kamionů. Přes den je tady ale relativní klid.

„Od větších zákazníků se zboží vozí navečer. Překladiště funguje naplno od osmi večer do čtyř ráno. Kolem šesté, sedmé hodiny ráno vyjíždí první řidiči do lokálních dep,“ líčí koloběh balíků generální ředitel PPL CZ Petr Horák.

Přepravníky s třídiči zásilek jsou dlouhé 850 metrů. Každý balíček tráví na lince od vyložení, roztřídění a zpětného naložení do kamionů od 30 sekund do tří minut. „Teď pracujeme zhruba na polovinu kapacity. Za hodinu dokáže zdejší linka automaticky roztřídit 20 tisíc balíků za hodinu,“ vysvětluje Petr Horák.

Dnes tady pracuje 140 lidí. Během tří let už by ale zdejší třídírna mohla jet na plnou kapacitu a počet zaměstnanců by mohl dosáhnout až tří stovek.

Průmyslový areál v hradeckých Plotištích si nadnárodní společnost vybrala i díky poloze. Překladiště leží jen pár kilometrů od křížení D11 a budoucí D35. „Nachází se mimo rezidenční plochy, aby je nezatěžovalo nadměrným provozem, ale zároveň zůstává díky blízkosti dvou krajských měst dobře dostupné pro naše pracovníky,“ vysvětluje za zásilkovou firmu Martin Hajný.

Moderní třídicí linky jsou překvapivě tiché. Pásy se rozjíždí jen ve chvíli, kdy je potřeba třídit. Z kamionů putují balíky po přepravnících k automatickým scanerům a pak už je gumové pásy unáší rychlostí hodně rychlé chůze do vrat, kde čeká ten „jejich“ kamion.

„Zásilky jezdí zejména z Polska, Německa, celé západní Evropy s tím, že toto překladiště je aktuálně zamýšleno pro třídění zásilek pro jihovýchodní Evropu,“ dodává Petr Horák.

Jen v Česku míří balíčky do 25 lokálních dep společnosti a odtud ke konečným zákazníkům.

Stroze působící hala je obklopená betonovými plochami s řadou kontejnerů. Dešťová voda se tady zadržuje v nádržích. „Co se týče fotovoltaiky na střeše, tak tu chystáme, nebylo vhodné realizovat to najednou. Použité materiály jsou do značné míry ekologicky šetrné,“ tvrdí marketingový ředitel PPL CZ Milan Loidl.