Jeden z důvodu, proč to tak je, je nasnadě: Dobrá dopravní dostupnost města. Město je snadno dostupné z Prahy, má přímé napojení na dálnici, kladem je i vlakové spojení, zejména před časem dokončené zdvoukolejnění spojení mezi Hradcem a sousedním krajským městem, Pardubicemi.

Hradec Králové myslí rovněž na rozvoj elektromobility, alespoň to dokládá vůbec nejvyšší počet dobíjecích stanic pro elektromobily, přičemž jejich počet je regionálně velmi vysoký také při přepočtu na 100 firem.

Celkové pořadí – Město pro byznys 2023 1. Hradec Králové

2. Broumov

3. Trutnov

4. Nový Bydžov

5. Nová Paka

6. Dobruška

7. Vrchlabí

8. Jaroměř

9. Náchod

10. Dvůr Králové nad Labem

11. Rychnov nad Kněžnou

12. Kostelec nad Orlicí

13. Nové Město nad Metují

14. Jičín

15. Hořice

Do karet Hradci hraje i to, že je vývoj počtu obyvatel je odpovídajícím způsobem kopírován počtem dokončených bytů na 1000 obyvatel. Radnice vynakládá dostatek finančních prostředků zejména do oblasti veřejné dopravy, sportu a kultury. Stranou nesmí zůstat ani oblast komunikace - webové stránky města si v tomto srovnání rovněž vysloužily první místo ze porovnávaných obcí v kraji.

„Ocenění si velmi vážím, protože pro podporu podnikání jsme udělali za poslední dva roky maximum. Jako příklad můžu uvést, že se snažíme nastavit ještě transparentnější pravidla pro podnikání. Můžu zmínit, že město je zřizovatelem Technologického centra, které je přímo určeno pro podporu začínajících podnikatelů. Pravidelně se potkáváme s podnikateli, aktuálně připravujeme v tomto volebním období již druhé velké setkání s podnikateli,“ říká náměstek primátorky Hradce Králové Miroslav Hloušek.

Na druhém místě se umístil Broumov. Ten v Královéhradeckém kraji zaznamenává vůbec nejvyšší podíl dotacích na celkových příjmech, značný objem finančních prostředků míří také do oblasti sociální péče a vzdělávání. Pro rozvoj dalších podnitalských aktivit může být zajímavé i to, že je ve městě při srovnání s ostatními v regionu relativní dostatek volných pracovních sil.

Bronz bere Trutnov, ve kterém se daří udržovat ve vyvážené rovině nárůst počtu obyvatel s bytovou výstavbou, a to při relativním dostatku lidí na pracovním trhu. Radnice se může pochlubit vysokou likviditou nebo finančními prostředky směřovanými do oblasti vzdělávání a kultury. V celokrajském srovnání vede Trutnov v počtu úředních hodin tamní radnice.

(Podle tiskové zprávy)

