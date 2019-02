Podzámčí hledá chůvy k dětem a asistentky na mytí oken

Nový Bydžov, Chlumec nad Cidlinou – Do čtvrtka 28. února se mohou nově vznikající obecně prospěšné společnosti Podzámčí hlásit do výběrového řízení chůvy a asistenti či asistentky do domácnosti.

„Nejde o úplnou novinku. Společnost Podzámčí, agentura podpory rodiny a služeb, vzniká ze současného deset let fungujícího občanského sdružení stejného jména, které dosud mělo dobrovolnické centrum a zajišťovalo různé sociální projekty. Nyní hledáme mladé nad osmnáct let, ale i dospělé ženy či muže se zájmem o tuto problematiku. Výběr bude přísný, například nebudeme přijímat kuřáky," vysvětluje nynější předsedkyně sdružení Podzámčí Daniela Lusková. Zájemci od letošního jara budou na Chlumecku a Novobydžovsku hlídat děti nebo je doučovat, pomáhat v domácnostech při žehlení nebo mytí oken. „Chceme nabídnout služby i pěstounským rodinám, protože začíná platit nový zákon o ochraně dětí. Pěstouni tak mají nárok na čtrnáct dní odpočinku a povinnost vzdělávat se. A chůvy se budou o děti starat při výuce pěstounů," dodala Lusková.

