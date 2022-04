„Z vroucích pozdravujem tebe útrob, ty český potomku. Tímto drahým hlaholem, jenžto ti bůh dal i vlast,“ duní skrz trubku jako by z hlouby země obrozenecký text Václava Klimenta Klicpery v podání hradeckého herce Ondřeje Malého. Hradecký poesiomat nabízí dvacet hlasových záznamů ať už literárních děl spojených s městem, písničky hradeckých muzikantů nebo významné okamžiky hradeckého sportu. Právě Ondřej Malý namluvil hned čtyři texty: „Nejtěžší byl pro mě text Václava Klimenta Klicpery. Je to Vzkaz budoucím pokolením, je to tak těžký jazyk, už jenom pochopit o čem to je, natož to přečíst je hodně složité, ale je to moc krásné. Samotná myšlenka poesiomatů mi přijde svoji jednoduchostí geniální."

Poesiomaty vymyslel Petr Kobza. Od roku 2015 jich po českých městech, ale třeba i v Berlíně nebo v Paříži rozběhl už dvacítku: „Slouží k tomu, aby když jde třeba člověk kolem na procházku, tak aby mu přišlo divné, že tady stojí taková věc a zatočil klikou. Aby ho to nějak vytrhlo a třeba si pomyslel, že ty zvuky jdou z nějakého spodního pramene města,“ říká muž poetické mluvy i vizáže. Poesiomat není napojený na elektrickou síť. Aby zahrál, musíte zatočit klikou a vyrobit elektřinu. A pak si necháte přehrát jeden ze zhruba dvouminutových zvuků. „Snažíme se, aby každý Poesiomat co nejlépe vystihoval kulturní, historickou i symbolickou paměť místa. Práce na dramaturgii Hradce Králové byla radost. Hradec má bohatou historii, je to architektonický unikát, Salón republiky,“ vysvětluje Ondřej Kobza.

Texty k namluvení pomáhala vybírat městská knihovna, která ke spolupráci přizvala autora Literárního průvodce Hradcem Králové Jana Pětu: „Nejdřív nás napadli takoví ti nejuctívanější autoři spojení s Hradcem. Třeba Václav Kliment Klicpera, Alois Jirásek, ten má moc hezké vzpomínky na studium v Hradci. Udělali jsme seznam a z něj si pak tvůrci vybírali a doplňovali ho.“

Hradecký Poesiomat stojí symbolicky na nábřeží v sousedství Gočárových škol. Stál 200 tisíc korun, čtvrtinu přispělo město, na zbytek se složili dárci. Ondřej Kobza by si přál, aby jeho Poesiomaty těšili lidi na celém světe. Kontakt se svým vynálezem považuje za až magickou chvíli: „Pro mě by se ta trubka mohla skoro až usmát a říct, ahoj, pojď si poslechnout. Zní to jako pohádka, ale v každém je kus dítěte, a občas bychom si to měli uvědomit."