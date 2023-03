Řidič a prodavačka vše rychle připravují k prodeji. Zvedají okenice a přistavují před prodejní okénko malé schůdky. „Dobrý den pan Miřijovský, tak co to dneska bude,“ ptá se prodavačka prvního zákazníka. „Vezmu si špek, špekáčky, jitrnice,“ diktuje si senior a přitom si prohlíží nabídku od sýrů, přes uzeniny a čerstvé maso, nechybí ani pečivo. „Účet nechcete? Babička vám to proplatí,“ vtipkuje šofér a prodavač v jednom Josef.

Jiří Miřijovský sem chodí nakupovat rád. „Mají kvalitní věci a jezdí sem spoustu let. Vlastně jsem s nimi tak trochu kamarád. Do místního krámu chodím jen pro pečivo, velký nákup nám udělají mladí, jinak si na týden nakoupím tady,“ vysvětluje pan Miřijovský.

Z nákupu jde rovnou na pivo. Hospoda je hned naproti. „To patří k místnímu koloritu. Tady si toho ani lidi neváží, že mají kde si posedět,“ dodává pětasedmdesátiletý senior a mizí v hospůdce.

Pojízdná prodejna jezdí na Hradecko z Kunčic u Letohradu. „Za den uděláme 10, 11 štací a najedeme kolem 190 kilometrů. Každé místo je specifické a těšíme se tam,“ říká mezi obsluhováním zákazníků řidič Josef. Obsluhující dvojice je sehraná a práce jí jde pěkně od ruky. S lidmi vtipkuje a řadu z nich zná jménem.

„Dobrý den, medovou šunku máme, kolik si jí dáte,“ ptá se dalšího zákazníka prodavačka Jana. S pojízdnou prodejnou jezdí tři měsíce. Předtím prodávala a chtěla změnu. „Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Je to práce s lidmi a to mám ráda,“ vyznává se žena při krájení šunky.

„Je to v první řadě úplně jiný kontakt se zákazníkem. Když přijedeme na vesnici, tak jsou lidi rádi. Jsou příjemní a celé je to takové bezprostřednější,“ zamýšlí se prodavačka s úsměvem.

Byť má prodejna na čtyřech kolech nezávislé topení, oblečená je důkladně. „Je to stále takové přelétávání z kabiny do prodejny. Snažíme se lidem vyjít vstříc, můžou si objednat a my jim to přivezeme,“ připomíná prodavačka službu, kterou rodinná firma nabízí. Někdo nakoupí za dvě stovky, jiný nechá za nákup pětistovku.

„Je to takový kočovný život,“ dodává paní Jana. Ráda má i to přejíždění mezi jednotlivými zastávkami. „Rozhlížím se, co je kde nového,“ dodává sympatická žena. Pojízdná masna objíždí okolí Hradce Králové od úterý do pátku. Zastávka v Jeníkovicích je předposlední v týdnu.

„Jsme rádi, že sem jezdí. Lidé sem chodí docela rádi. Je to i proto, že zastavují u naší hospůdky. Je to vlastně společenská událost,“ směje jeníkovická starostka Lenka Hojná Kosařová.

Pojízdnou prodejnu už zhruba 20 let provozuje rodinná firma Masoeko. „Máme hlavně kamenné prodejny, rozvážíme maso i do restaurací a penzionů. Tohle je služba, kterou nabízíme navíc,“ vysvětluje jednatel společnosti Jan Šlesingr.

Provozovat pojízdnou prodejnu není jen tak. Splňovat musí přísné hygienické předpisy. „Musí mít tekoucí vodu, odpovídající chlazení, na léto klimatizaci a na zimu zase nezávislé topení. Samozřejmostí je i zabudovaná elektrocentrála,“ dodává šéf rodinné firmy.

Podle něj ale zákazníků ubývá. „Nejdřív to byl covid, teď začínají mít lidé hluboko do kapsy,“ dodává Jan Šlesingr. Větší zájem o pojízdnou masnu je prý v létě, kdy se griluje.