Technické služby Hradec Králové ve středu pokácely statný buk v Žižkových sadech. Donedávna památný strom podle techniků představoval riziko pro kolemjdoucí. Do konce roku ho nahradí odolnější dub.

Padlý velikán ležel v Žižkových sadech ještě ve čtvrtek. | Video: Deník/Michaela Horynová

Pracovníci střediska městské zeleně buk v Žižkových sadech pokáceli ve středu. Donedávna památný strom musel k zemi, protože hrozilo, že jeho větve spadnou na chodce. Do konce roku ho nahradí odolnější dub.

„Ve městě musíme dbát nejen na krásu a životaschopnost zeleně, ale také na bezpečnost všech občanů. Neodkladné kácení jsme provedli na základě rozhodnutí a předchozího odhlášení stromu z databáze památných stromů od odboru životního prostředí z Magistrátu města Hradec Králové,“ vysvětluje v tiskové zprávě náměstek ředitele Technických služeb Hradec Králové (TSHK) Daniel Jeřábek.

Srnce střelili bez povolení. Mladší z pytláků postřelil i srnu, mámu srnčete

Buk s více než čtyřmetrovým obvodem kmene byl od roku 2016 památným stromem. Důvodem zrušení ochrany a kácení byl právě jeho velmi špatný zdravotní stav, kvůli kterému ohrožoval bezpečnost návštěvníků parku.

„Spodní část kmene a kořenů byla zachvácena dřevokaznou houbou. Masivní houbová infekce způsobovala odumírání větví a riziko vývratu celého stromu,“ popisuje stav Jeřábek.

O strom se do poslední chvíle staral hradecký odbor životního prostředí. Po zjištění, že strom každoročně více chřadne, byly už v roce 2019 do okolí stromu aplikovány inhibitory a půdní hnojiva. V roce 2021 pak stromolezci odlehčili korunu stromu ořezáním uschlých a napadených větví. Letos v červenci ale došlo k samovolnému pádu další mohutné větve, kvůli čemuž byl prostor kolem stromu až do kácení nakonec uzavřen.

Na zelené ploše u Makra v Hradci Králové by mohly vzniknout další obchody

„Do konce listopadu bychom měli nahradit památný buk novým listnatým stromem, jehož pozice je již stanovena v projektové dokumentaci. Vysadíme tam dub, který bude do budoucna odolnější,“ informuje náměstek Jeřábek.