Krize na hradecké radnici je viditelná už několik posledních týdnů. Poté, co v červenci neschválila rada vítězku výběrového řízení na pozici vedoucí odboru životního prostředí, pohrozil náměstek primátora pro tuto oblast Martin Hanousek (ZPHZ) přímo na tiskové konferenci odchodem z koalice. Na středečním mimořádném jednání rady města se bod objevil znovu.

Jenže k dohodě mezi koaličními partnery nedošlo. Naopak. Už tak napjatou atmosféru ještě rozjitřila pondělní tisková zpráva hnutí ANO. Tři zastupitelé v čele s náměstkyní primátora Věrou Pourovou (ANO) v něm vyčítají navržené kandidátce nedostatečné vzdělání a praxi. Nedostatečnou kvalifikaci vyčetl kandidátce i náměstek primátora Jiří Bláha z ODS.

"Když píší členové hnutí ANO v tiskové zprávě, že uchazečka nemá vzdělání ani zkušenosti, jde o vědomou a účelovou lež. Pokud mi kolegové chtějí znemožňovat práci tím, že mi neschválí vedoucí odboru životního prostředí, pokračování koalice nemá smysl," řekl Deníku Hanousek před klíčovým jednáním. Že na zvolení vybrané kandidátky bude záviset pokračování ZPHZ v koalici potvrdil předseda zastupitelského klubu strany Adam Záruba.

Výsledek středečního hlasování byl nakonec velmi těsný. Z 11 radních hlasovalo pro schválení vítězky výběrového řízení pět. Jeden hlas tedy chyběl. "Dopadlo to tak, že rada města novou vedoucí odboru životního prostředí nejmenovala. Kandidátka byla příliš kvalitní a neuspěli koně z hnutí ANO. Zřejmě bylo ale velkým problémem, že předseda hradecké buňky hnutí ANO František Bárta ve výběrovém řízení neuspěl. Takže je očividně potřeba ho vypsat znovu a změnit výběrovou komisi tak, aby vybrala politicky správného koně," řekl Hanousek po skončení rady města. Náměstkyně Věra Pourová politikaření ze strany svého hnutí odmítá. "Tvrzení pana Hanouska absolutně odmítám a docela mě uráží. Jediný, kdo v tomto případě politikaří, je on," reagovala Pourová.

Konec koalice

Podle Hanouska středeční rozhodnutí rady prakticky znamená konec koalice. Minimálně v té personální podobě, v jaké od listopadu 2018 funguje. "Koalice nefunguje. A když nefunguje, tak logicky nemůže v této podobě fungovat ani dál. V současné chvíli tam neexistuje žádná důvěra. Do konce prázdnin svoláme společné jednání Změny pro Hradec a Zelených. Já si v tuhle chvíli nedokážu představit pokračování koalice v tomto personálním složení. Buď musí dojít k opravdu významné změně personálního složení nebo ke složení nové koalice z jiných stran," potvrdil náměstek pro životní prostředí.

Vypovídat v tuto chvíli koaliční smlouvu, však podle Hanouska nemá žádný smysl. Vzhledem k prázdninovému období budou další kroky muset počkat. „I já konečně pojedu na dovolenou. Sehnat teď lidi je velice obtížné, navíc jsme před krajskými volbami. Když budete jednat o nové koalici, určitě to nějakou dobu potrvá. Musíme to probrat s ostatními stranami a ty se nám nevyjádří, dokud nebude po krajských volbách, to je politická realita," dodal Hanousek.

Existuje řešení?

To primátor Alexandr Hrabálek stále věří, že koalice má šanci na další fungování.

"Pan Hanousek je jeden z nejúspěšnějších náměstků v této koalici. Chci si s ním ještě promluvit a věřím, že řešení najdeme. Vždyť té naší koalice se začalo v poslední době dařit a byla by hrozná škoda, kdyby vše, co se nám povedlo, spadlo do klína někomu jinému," řekl Deníku primátor. O pokračování koalice jeví zájem i hnutí ANO. Jenže nejmenší koaliční partner se zřejmě už rozhodl, že druhých narozenin se současná hradecká vláda nedočká.