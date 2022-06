Většina hledaných se skrývá před policií, nebo soudy. To je i případ Patrika Plachetky. Příkaz k zatčení na něj vydal hradecký okresní soud už v listopadu 2009.

„Dne 9. září 2006 ve Smiřicích společně s mladistvým spolupachatelem zastoupili cestu poškozenému a požadovali po něm vydání cigaret a peněz. Když jim poškozený sdělil, že peníze ani cigarety nemá, fyzicky ho napadli a v době, kdy ležel na zemi, mu strhli z krku stříbrný řetízek. Při napadení mu způsobili poranění hlavy, lehký otřes mozku a proražení ušního bubínku,“ píše se v policejním registru hledaných osob. Recidivistu z městečka u Hradce Králové poslal soud do vězení na čtyři roky. Jenže muž ze Smiřic do vězení nenastoupil. Před 12 lety mu bylo 23 let. „Hledaný se v místě trvalého bydliště nezdržuje a jeho současný pobyt se nepodařilo dosud vypátrat. Není vyloučeno, že může vykonávat krátkodobá zaměstnání s možností ubytování,“ uvádí dále policie.

V seznamech jsou i cizinci

Většina z hledaných jsou Češi. V seznamu najdeme i několik exotických jmen. Třeba Inda jménem Raju Remus Anthraper, který se může představovat i Verma Kirshan. Toho policisté hledají už osm let. A další cizinci? Například Driss Bouabid z Maroka, kterého policisté hledají už od roku 2003, nebo Lofti Chafik Djebara z Alžíru či Ukrajinec Vasyl Dovhaniuk. Poslední jmenovaný ale nezmizel před rukou zákona. Je pohřešovaný.

Někteří hledaní se už léta ukrývají před policií kvůli relativně banálním činům. To je případ Jiřího Kobzy. „Policie nadále pátrá po muži, na kterého v březnu 2015 vydal Okresní soud v Hradci Králové příkaz k dodání do výkonu trestu. Muž byl v květnu 2013 odsouzen k 10 měsícům odnětí svobody za neplacení výživného na své děti. Do vězení nenastoupil a ukrývá se,“ uvádí policie. Dnes by mu mělo být 45 let, posledních sedm let se zřejmě ukrývá.

Tváře hledaných si můžete prohlédnout v naší fotogalerii na webu Deníku. „Policie České republiky rozhodně nedoporučuje provádět opatření ze strany veřejnosti, které by měla za následek omezení práv nebo osobní svobody zveřejněných osob i s ohledem na vlastní bezpečnost,“ píše se v registru hledaných a pohřešovaných. Pokud někoho poznáte, můžete zavolat na linku 158 nebo se zastavit na policejní služebně.