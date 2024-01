Policie na hlavním nádraží v Hradci Králové od 17.30 pátrala po pachateli závažné trestné činnosti. Hledaný byl pravděpodobně ozbrojený nožem. ČTK to řekla policejní mluvčí Iva Kormošová.

Ilustrační foto | Foto: archiv Deníku

Provoz na nádraží byl nejprve zastavený, zhruba od 18.30 omezený. Mluvčí upozornila na to, že lidé by se hledaného neměli pokoušet zadržet, pokud by s ním přišli do styku. Podle informací zveřejněných policií na sociální síti X došlo ve čtvrtek kolem půl šesté odpoledne na nádraží k násilné trestné činnosti. O něco málo později upřesnila, že se jedná se o podezření z trestného činu vražda, kdy podezřelou osobou je 32letý muž a poškozenou osoba mladší 15 let.

Vlaky do stanice mohly přijet. Soupravy, které ze stanice odjížděly, směly odjet až poté, co je zkontrolovala policejní hlídka.

Policie vpodvečer v Hradci Králové muže dopadla. Hledaný muž byl podle policie pravděpodobně ozbrojený nožem. Policisté jej zadrželi mimo nádraží. České dráhy při oznámení omezení provozu uvedly, že podezřelý člověk se schovává v prostoru kolejiště.

„Vlaky se pomalu rozjíždějí,“ uvedla po 18.45 Kormošová.

Zdroj: Deník/Jana Kotalová