/FOTOGALERIE/ Třiadvacet vysloužilých policejních aut, která používají policisté pro výkon služby v Královéhradeckém kraji, nahradil úterním dnem stejný počet nových vozidel.

Třiadvacet nových policejních vozidel do kraje. | Foto: Policie ČR

„Policie ČR nakoupila na sklonku roku více jak 2000 dopravních prostředků. Jsem rád, že se pro naše policisty povedlo nakoupit to nejlepší, co v této kategorii Škoda nabízí. Jsem pyšný, že je Česká republika šestou nejbezpečnější zemí a Policie ČR má více než sedmdesátiprocentní důvěru veřejnosti. Našim policistům přeji, aby se jim s auty dobře jezdilo a aby se vždy vrátili v pořádku do svých domovů,“ uvedl při této příležitosti policejní prezident Jan Švejdar.