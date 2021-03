Na většině velkých silničních tahů napříč královéhradeckým krajem se to od pondělního rána hemžilo policisty, kteří kontrolovali pohyb lidí přes hranice okresů. Cesta do jiného okresu je nově možná jen ve výjimečných případech jako je cesta za prací nebo k lékaři. Při policejní kontrole by měli lidé doložit dokumenty, které oprávněnost jejich cesty potvrzuje. Kontrole se hned v pondělí ráno nevyhnul například pětatřicetiletý Jiří Krása, kterého policisté zastavili u Dohalic na Hradecku. „Ještě o víkendu jsem psal šéfovi, ať mi pošle nějaké dokumenty. Dojíždím totiž za prací z Hořic do Hradce. No a hned mě odchytli. Jel jsem v koloně aut a viděl jsem, že policisté to brali namátkově, ale zrovna na mě to padlo. Kontrola ale byla v pohodě, policajti mi ještě popřáli šťastnou cestu,“ popsal řidič z povolání svůj zážitek z kontroly.

Sami policisté u Dohalic přiznali, že první dny platnosti nařízení plánují být ještě benevolentní. „Žádné potíže jsme zatím nezaznamenali. Lidé mají většinou všechny potřebné dokumenty,“ nechal se slyšet jeden z policistů u Dohalic. Podobně mluvili i jeho kolegové, kteří hlídali vládní nařízení na rychlostní silnici mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. „Většina lidí ty správné papíry již má,“ řekl Deníku policista, podle kterého je ale logické, že někteří lidé si správné dokumenty zajistí až první pracovní den.

Cesta za nákupem se může zkomplikovat

Mezi výjimkami, kvůli kterým můžete přejet do jiného okresu, nenajdete cestu za nákupem ani příbuznými. Ostatně návštěvy jiné domácnosti jsou i mezi rodinnými příslušníky nyní zakázané i v rámci okresu. Vznikají tak paradoxní situace, kdy lidé z hranic okresu musí do obchodu dojíždět mnohem dál, než jsou zvyklí. To je i případ Petra z Bělečka na Pardubicku. Vesnice s asi dvěma stovkami obyvatel leží jen pár stovek metrů od hranice Královéhradeckého kraje. „Když jsem se sem před pár lety přestěhoval, byl jsem rád, že tu je klid a zároveň to máme jen pár kilometrů za příbuznými i nákupy do Hradce Králové. Ale teď to je složité. Zatímco do Hradce, kam jezdíme s rodinou na nákup, to mám osm kilometrů, ale do Pardubic to je kilometrů 20. To se nám teď ty nákupy sakra prodraží,“ popsal Petr, který pracuje jako projektant. Pracovně sice může teoreticky hranici okresu přejet, nakoupit v Hradci by si ale správně neměl. „A o návštěvě příbuzných si taky můžu jenom zdát. Maximálně si tak můžeme zamávat u značek okresů,“ dodal s hořkým úsměvem.

Policistům pomůžou mezi okresy i vojáci

Na rozdíl od posledních dvou týdnů, kdy na 280 policistů hlídalo vjezd do uzavřeného okresu Trutnov, jsou nynější policejní hlídky mobilní a automobily kontrolují namátkově. „Znamená to, že v silničním provozu se pohyblivé hlídky například zaměří jednak na páteřní komunikace, ale i na nižší třídy silnic, kde lze předpokládat, že bude docházet k porušení zmíněného usnesení,“ uvedla mluvčí krajských policistů Magdaléna Vlčková. Kolik přesně policistů je na území kraje do kontrol zapojeno, nesdělila. Odhadem jich může být až 1500. V celé zemi se totiž zapojilo na 26 tisíc policistů. V úterý se k policistům na Královéhradecku připojí také přes 100 vojáků a 20 příslušníků Celní správy.