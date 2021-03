V sobotu odpoledne se v Chlumci nad Cidlinou ztratil osmaosmdesátiletý senior, který beze slova odešel ze svého bydliště na procházku.

Policisty upozornila na případ jeho manželka. Přestože obvolala všechny svoje známé a prohledala okolí domova, svého manžela nenašla. Od sobotních večerních hodin proto po něm začali pátrat i policisté. "Do pátrání byl dnes ráno zapojen i vrtulník," uvedla mluvčí královéhradeckých policistů Iva Kormošová.

Původně se předpokládalo, že by se muž mohl pohybovat na starém oranžovém skládacím kole. Tato indicie ale vzala později za své. "Policisté oranžové kolo, na kterém se měl pohybovat našli v kolárně bytového domu, kde má bydliště. Je však možné, že by mohl mít jiné," nevylučovala poicejní mluvčí Iva Kormošová. "Jelikož se nám do současné chvíle muže, který špatně chodí nepodařilo nalézt a je velká obava o jeho zdraví či život, obracíme se s žádostí o pomoc na veřejnost. Kdo by mohl podat jakoukoliv informaci o pohřešovaném muži, ať zavolá na linku 158," dodala mluvčí královéhradeckých policistů.