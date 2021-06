Pondělní zasedání hradeckých zastupitelů začalo předem avizovanou volbou nového náměstka pro školství a sociální věci a také nového radního. Už několik měsíců totiž hradecká vláda postrádá dva ze svých 11 členů. Výsledek? Další fiasko.

Opozice nepřistoupila na nabídku ODS a hnutí ANO, aby se do pozice náměstka pokusila zvolit svého kandidáta. Nejsilnější opoziční strana HDK do funkce náměstka nikoho nenavrhla. Piráti pak sice nominovali na funkci Martina Hanouska (Změna pro Hradec a Zelení), někdejší náměstek se ale ještě před volbou rozhodl, že o návrat do funkce, ze které ho zastupitelé před třemi měsíci odvolali, usilovat nebude.

"Možná by moje kandidatura byla dobrá provokace. Ve chvíli, kdy současná koalice nemá žádnou podporu, ale nemá moje kandidatura smysl. Pouze bychom se tam vzájemně trápili. Nominaci odmítám a kandidovat nebudu,“ nechal se těsně před hlasováním slyšet Hanousek.

Fiasko za fiaskem

Proti sobě se tak postavili pouze kandidáti dvou stran, které spolu sedí ve vedení města - ODS a hnutí ANO. Jenže potřebných 19 hlasů nezískala ani Andrea Turková (ANO), ani Martin Soukup (ODS). Přestože většina opozice volbu bojkotovala a vůbec se jí nezúčastnila, nebylo zvolení náměstka nereálné. Oba kandidáti získali v součtu 19 hlasů - přesně tolik, kolik bylo ke zvolení chybějícího náměstka potřeba.

Dohoda mezi ODS a ANO však chyběla. Předseda zastupitelského klubu ODS a zároveň kandidát na náměstka Martin Soukup přiznal, že se o kandidatuře Andrey Turkové dozvěděl až z článku Hradeckého deníku: "Protože jsme ale chtěli, aby byla volba otevřená pro všechny kluby, byla její nominace zcela legitimní. Celé to však bylo nešťastné. Opozice nás nechala, abychom se sami vytloukli. Musíme to teď nějakým způsobem vyhodnotit a dohodnout se na dalším postupu. Bez vstřícného návrhu opozice neuděláme do budoucna vůbec nic," zhodnotil volbu Soukup.

ODS a ANO sice stále drží funkce ve vedení města, ale navzájem je už neváže žádná koaliční smlouva. Podle Pavla Marka (ANO) je tak jasné, že obě strany nemají úplně stejný zájem na personálním obsazení náměstků.

"My i ODS jsme se rozhodli, že navrhneme svého kandidáta. Žádná ze stran zatím nebyla připravená na dohodu o tom druhém. Uvidíme, jak to dopadne v budoucnu. Je to složitá věc, protože každá strana má své představy o vedení města. Někteří členové těch stran nechtějí připustit volbu druhého kandidáta vzhledem třeba k jeho minulosti. Někteří naši členové nechtějí kolegu z ODS ve vedení města a ten hlas mu prostě nedají. A není možné je přesvědčit, protože jsou zcela nezávislými zastupiteli," nastínil situaci Pavel Marek.

Bezvýsledné hádky strkanice

Schůze zastupitelstva v Hradci Králové. Ilustrační fotografie.Zdroj: Deník/ Michal FantaPromrhat rok a půl do voleb půtkami o pozice by však podle něj bylo nezodpovědné. I nadále chce proto hnutí ANO jednat s ODS i s opozicí a snažit se o to, aby se podařilo vedení města řádně doplnit o chybějící členy.

Hodně rozladěný byl v pondělí večer i Martin Soukup. "Pokud se každé zastupitelstvo nese v duchu hádek, strkanic a končí v 11 hodin, tak to rozhodně není něco, co by prospívalo městu. I pro mě je tohle ztráta času. Rozmyslíme si další postup až nám vychladnou hlavy. Na ty zastupitele, kteří nevyužili svého práva a nevolili, se podle mého přesouvá část odpovědnosti za celou tuhle situaci," zhodnotil aktuální situaci.

K jejímu zlepšení v pondělí nepřispěli ani členové opozice. Ti však podle svých slov mají pocit, že odpovědnost za neutěšenou situaci ve městě na nich aktuálně neleží. Jednání o nové koalici opozičních stran s ODS se už více jak měsíc nikam neposunula a zdá se, že do řádných voleb na podzim 2022 už nová koalice nevznikne.

"Zaměřujeme se na konstruktivní opoziční práci, abychom uspěli v příštích volbách a dostali příležitost realizovat náš program," potvrdil Pirát Aleš Dohnal, že jednání s ODS jsou už zřejmě passé.

Kromě náměstka nezvolili zastupitelé ani Jiřího Kose (ANO) jako člena městské rady. Dostal jen 15 hlasů. Je tedy zřejmé, že pro něj nehlasovali ani všichni zastupitelé z ANO a ODS. "Nedokážu říct, kdo našeho kandidáta v tajné volbě nepodpořil. Mohl to být i někdo z našich členů. V každém případě je to k zamyšlení a myslím si, že pan Kos mohl být zvolen," okomentoval to Pavel Marek.