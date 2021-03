Na pondělní jednání oblastní rady občanských demokratů byli přizváni zástupci HDK, Pirátů a KPH, kteří tam zopakovali svou nabídku na vytvoření nové koalice. Podle společného opozičního návrhu se měla stát primátorkou předsedkyně HDK Pavlína Springerová. HDK mělo získat i další dva radní. Po dvou místech v radě města měli získat Piráti a ODS a po jednom zástupci pak KPH a ZPHZ. Oblastní rada ODS však tento návrh odmítla a podpořila dřívější stanovisko vyjednávacího týmu strany, který trvá na vytvoření koalice pouze čtyř subjektů bez účasti ZPHZ.

"Nesouhlasíme s možným zapojením ZPHZ. Přispěli k výrazné destabilizaci dosavadní koalice, z níž nakonec formálně odešli, ale místa v radě si ponechali. Tato jedna zkušenost nám stačila,“ vysvětlil postoj strany předseda zastupitelského klubu ODS Martin Soukup. Oblastní rada občanských demokratů se zároveň usnesla, že při případných dalších vyjednáváních nebude trvat na udržení funkce primátora pro Alexandra Hrabálka.

V současné chvíli to ale na další vyjednávání ani nevypadá. "Dostali jsme se do patové situace. Na nabídku čtyřkoalice bez ZPHZ určitě nepřistoupíme," řekl Deníku předseda zastupitelského klubu Pirátů Aleš Dohnal. Podobně hovoří i kandidátka na primátorku Pavlína Springerová: "Nenašli jsme žádný kompromis. Bereme to tak, že ODS odmítla naši nabídku. Žádná jiná myslitelná varianta podle nás neexistuje. Pokud nedojde k nějakému zázraku, tak se obávám, že se ten patový stav nevyřeší."

Hodně skepticky vidí situaci i Pirát Pavel Vrbický, kterého jeho strana navrhovala během jednání jako nového náměstka primátora. "Podle mě už k dohodě o nové koalici nemůže dojít. To je život. Velké plány odkládám a budu se dál věnovat tomu, co jde zvládnout z opozice," napsal Vrbický. Že teď nevidí ze situace žádnou cestu, řekla Deníku i Springerová. "Za největší problém považuji to, jak je ODS interně roztříštěná. Je alibistické si myslet, že za rozpad koalice může Martin Hanousek. Je to skoro rok, co za námi přišla ODS a chtěla původní koalici předělat," připomněla předsedkyně HDK, že dávno před vypovězením koaliční smlouvy ze strany ZPHZ se už ODS vedla jednání o vytvoření koalice bez hnutí ANO. Právě osoba Martina Hanouska je pro ODS v současnosti největším trnem v oku. V rozhovoru pro Deník to ostatně přiznal i současný primátor. "Nechceme jít do koalice s uskupením, které pro nás reprezentuje pan Hanousek. Jestliže váš koaliční partner a spolupracovník provede takovou věc, jakou provedl on, myslím si, že pro většinu lidí se takový člověk stává nedůvěryhodným partnerem. A my s nedůvěryhodným partnerem spolupracovat nemůžeme a nechceme," řekl Alexandr Hrabálek. Zmíněný Martin Hanousek jednání občanských demokratů prý nechápe. Naopak je rád, že ostatní opoziční strany odmítly hodit ZPHZ přes palubu. "S ODS je velice těžké jednání, protože je tam několik lidí, kteří nejsou schopní se mezi sebou dohodnout. S takhle rozbitým klubem se nedá normálně jednat," uvedl bývalý náměstek, kterého nedávno odvolala menšinová koalice ODS a hnutí ANO s pomocí hlasů zastupitelů za KSČM.

Opoziční strany HDK, Piráti, KPH a ZPHZ odpoledne vydaly společnou tiskovou zprávu. "S velkým znepokojením tak sledujeme prodlužovací taktiku ODS a vyjadřujeme velké politování nad tím, že obyvatelé našeho města, nejsou-li ještě zcela znechuceni, musí sledovat pokračování nedůstojné politické šarády. Nedojde-li na březnovém zastupitelstvu města k převolení vedení města, pak veškerá zodpovědnost za nestabilitu a další vývoj jde za ODS a jejími partnery," píše se v ní mimo jiné. Pokud tedy k nějakému dalšímu jednání má ještě dojít, čas se krátí. Zastupitelé se příště sejdou 29. března.