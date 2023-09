Zatímco Poláci ve čtvrtek testovali na hotové dálnici zásah záchranných složek i s tankem a střílejícími teroristy, na české D11 z Trutnova na hranici s Polskem zablokovalo minulý týden vydání stavebního povolení odvolání spolku ekologických aktivistů Děti Země. „To se vážně stalo? To přece není možné. Proč by spolek z Brna měl blokovat dálnici u Trutnova?“ divila se ředitelka Generálního ředitelství silnic a dálnic Wroclaw Lidia Markowska. „U nás nikdo dálnici neblokoval, výkupy pozemků proběhly bez vážnějších problémů podle zákona a poměrně rychle. Všichni tady ví, že dálnice je potřeba,“ dodala.

V součtu s navazujícím úsekem Bolków - Kamienna Góra, který bude dokončený v polovině příštího roku, vyplatilo polské ředitelství silnic a dálnic podle Lidie Markowské majitelům pozemků a nemovitostí na třiceti kilometrech 100 milionů zlotých (zhruba 528 milionů českých korun). „U nás je to tak, že lidé se můžou odvolat, ale nemůžou nevydat pozemek. Dostávají odškodnění,“ vysvětlila.

Poláci otevřou 15,3 kilometru dlouhý úsek Kamienna Góra - hranice s Českem na konci příštího týdne, pravděpodobně ve čtvrtek nebo pátek. I pro ně je zdržení se stavbou české dálnice komplikace. „Silnici máme postavenou až na hranice, ale řidiči budou muset sjíždět tři kilometry před hranicemi v Lubawce, dokud nebude postavená česká dálnice D11, kamiony musí jezdit přes Jakuszyce a Harrachov. To není dobře. Naše silnice je hotová a pěkná, ale řidiči po ní nemůžou jezdit,“ pokrčila rameny Lidia Markowska. „Přesný den otevření ještě nevíme, dělají se další testy. Na začátku příštího týdne bude vše hotové a na jeho konci chceme tento úsek S3 předat do provozu,“ řekla.

Zdroj: Deník/Jan Braun

Markowska uvedla, že výstavba úseku dlouhého 15 kilometrů stála 900 milionů zlotých (4,7 miliardy korun). „Smlouvu na projekt a výstavbu jsme podepsali v říjnu 2018, takže to celkem trvalo 5 let. Bylo to náročné na realizaci, okolo 30 procent stavebních prací bylo na vybudování objektů, museli jsme postavit mosty, viadukty, estakády, mimoúrovňové křižovatky. Navíc do toho výrazně zasáhl covid a válka na Ukrajině.“

Týden před otevřením rychlostní silnice S3, která má parametry dálnice, prověřily novou autostrádu polské záchranné složky. Na křižovatce ve vesnici Ptaszków byli v akci policisté, zdravotníci, hasiči i vojáci. V ostré akci vyzkoušeli, jak zasáhnout při srážce auta s autobusem plných dětí. Na dopravní karambol navázal útok dvou ozbrojených teroristů, kteří unikali po dálnici a střelili jednoho z policistů. Při cvičné akci najel na silnici i tank.

„Taková cvičení na našich silnicích děláme pravidelně. Je to takový test, aby záchranné složky věděly, jak se v případě nutnosti zásahu na silnici dostanou, aby poznali novou komunikaci,“ objasnila ředitelka Generálního ředitelství silnic a dálnic Wroclaw.

Rozestavěný zůstává na polské straně dálniční úsek Bolków - Kamienna Góra dlouhý 16,1 km, kde se pracuje i na dvou tunelech, z nichž jeden je dlouhý 2,3 kilometru. „Tento poslední úsek S3 chceme otvírat v polovině příštího roku, pravděpodobně v červenci. Pak bude kompletní autostráda od hranic z Českem z Lubawky až do Świnoujście u Baltského moře v celkové délce 470 kilometrů. Věříme, že se pohnou ledy i na české straně,“ poznamenala Markowska.