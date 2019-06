Hradecký dopravní podnik rozjíždí jednání s obcemi za hranicemi okresu. V blízké budoucnosti by mohl hradecký dopravce zajíždět i do pardubického regionu.

Nové vozy hradeckého dopravního podniku. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Do centra Hradce to mají sice co by kamenem dohodil, ale spojení s městem, kam většina lidí jezdí do škol a zaměstnání, je asi tak četné, jako přímý spoj z Aše do Ostravy. Řeč je o obcích, které leží v těsném sousedství Hradce, ale již spadají do kraje Pardubického. Tato situace by se v příštích měsících mohla změnit. „Nedostupnost“ Hradce může pomoci vyřešit místní dopravní podnik. První vlaštovkou by mělo být spojení mezi krajským městem a Libišany, kde toto propojení podpořila i anketa. „Zeptali jsme se místních, zda by takové spojení chtěli. Z 200 došlých odpovědí nebyla ani jediná negativní. Do Hradce odsud jezdí převážná část obyvatel do školy, za prací či na nákupy. Máme to rozhodně blíž než do Pardubic,“ nechala se slyšet starostka Libišan Monika Nováková a dodala, že nyní probíhají jednání mezi obcí a hradeckým dopravním podnikem. „Čekáme, jaký nám podnik pošle finanční návrh. Teprve poté se rozhodneme, zda o tom budeme hlasovat v zastupitelstvu,“ dodala Monika Nováková.