Podle ředitele sice dopravnímu podniky akutně řidiči nechybí, vzhledem k vysokému věkovému průměru, který u řidičů činí 51 let, se ale i tak připravují na budoucnost. Třeba na konci letošního roku odejdou do penze čtyři řidiči. Celkově jich je zaměstnaných v dopravním podniku 240. Z toho 15 procent tvoří ženy. „Navíc přichází měsíce, kdy se zvyšuje nemocnost. Když máme nemocných víc jak 20 řidičů, tak už vypomáhají třeba i mechanici z dílen, kteří mají řidičský průkaz na autobus,“ uvedl Abraham.

Dříve, než mohli zájemci usednout za volant, jim vše potřebné vysvětlil jeden z učitelů autoškoly. Lidé se tak dozvěděli, co všechno umí palubní deska nebo sedačka řidiče a také třeba informaci, že každý autobus má v sobě ukrytou černou skříňku, podle které se dá zpětně zjistit i to, zda řidič vyjíždějící ze autobusové zastávky použil blinkr.

Naprostá většina účastníků seděla za volantem autobusu úplně poprvé. A i když většina z nich nějaký ten kužel na trati v areálu dopravního podniku cestou shodila, všichni si zážitek pochvalovali. „Byla to zajímavá zkušenost. Doteď jsem řídil pouze osobní automobil a dodávku. Zkusil bych si rád i trolejbus, ale to prý nejde kvůli drátům,“ usmíval se asi pětatřicetiletý Karel. O práci řidiče ale zájem nemá, prý je spokojený v té současné. Přilákala ho však jedinečná možnost za volant autobusu usednout.

ŘIDIČEM AUTOBUSU ZA NĚKOLIK MĚSÍCŮ

Pokud se rozhodnete, že máte o práci řidiče hradecké MHD zájem, čeká vás ještě docela dlouhá cesta. „Když k nám dnes přijde mladý člověk, který má řidičský průkaz skupiny B, tak to trvá v průměru asi čtyři měsíce, než se může opravdu zapojit. V naší autoškole brzy zjistíme, jestli se na tu pozici hodí,“ popisuje Abraham. Splnit musíte mimo jiného i psychotesty.

NENECHTE SE ROZHODIT, RADÍ ZKUŠENÝ ŘIDIČ

Podle dlouholetého řidiče MHD Aleše Hudečka je kvůli stále se zvyšujícímu provozu řízení náročnější než dřív. „Na řidiče vzniká tlak kvůli zpoždění. Za to on ale nemůže. Je úplně zbytečné si z toho dělat hlavu, protože když nejste za volantem v psychické pohodě, tak kupíte chybu za chybou,“ radí začátečníkům muž, který působí i jako učitel autoškoly a jako řidič MHD pracuje už 23 let. Aby člověk u profese vydržel tak dlouho jako on, musí mát podle jeho slov lásku k řízení. Pokud o profesi řidiče autobusu opravdu uvažujete, měli byste se ale podle něj připravit i na některé nevýhody. „Určitě je potřeba se připravit na to, že vám kvůli službám ze života vymizí pravidelnost. Máte třeba čtyři dny ranní služby, pak jeden volno, poté zas tři dny odpolední služby a tak dále,“ vysvětlil Hudeček. Minimálně někteří zájemci ale včera odpoledne vypadali, že i přesto mají o práci řidiče autobusu zájem.

Náborový den



Náborový den, při kterém si široká veřejnost může vyzkoušet, jaké je to řídit autobus MHD, se v Hradci Králové konal už popáté. Aspoň nějaký nový řidič vzešel zatím z každé takové akce a vypadá to, že ani letošek nebude výjimkou. „Přitom jsme jedním z pouhých dvou dopravních podniků v Česku, kterou takovou akci realizují,“ hrdě uvedl ředitel Dopravního podniku města Hradec Králové Zdeněk Abraham. Ten má ve firmě aktuálně 240 řidičů. Nejmladší řidičce je 21 let, nejstarším táhne na 70.