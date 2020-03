Poplatek za školky a družinu město rodičům odpustí

S ohledem na prodloužení krizových opatření vlády, podniká město další kroky, kterými se lidem snaží ulehčit vzniklou situaci. Zápisy do prvních ročníků základních škol budou probíhat od 1. do 30. dubna, a to především elektronicky. Ve výjimečných případech pak mohou rodiče zapsat budoucí prvňáčky osobně, ale pouze po předchozí domluvě s ředitelem školy.

Ilustrační foto - mateřská školka | Foto: Deník / Josef Rod