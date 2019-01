Trutnov - Automaty na úhradu regulačních poplatků v nemocničním areálu včera i v neděli převážně osiřely.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Miroslav Kucej

Za pacienty začal od 1. února hradit zdravotnické regulační poplatky Královéhradecký kraj. „Nemáme s tím zatím žádný problém. Všude jsme umístili informační cedule a naši klienti vědí, že stačí v ordinaci ústně souhlasit s přijetím tohoto daru. Stačí, když to učiní jednou, zůstanou pak už napořád v počítačové evidenci a o nic se nemusejí dále starat. Těm, kteří trvají na dokladu, poskytneme smlouvu o přijetí daru v tištěné formě,“ vysvětlil ředitel trutnovské nemocnice Martin Limburský.

Zaměstnanci správy zdravotnického zařízení včera odstranili všechny poutače, které upozorňovaly na nutnost úhrady poplatků do ordinací, na pohotovost a za pobyt v nemocnici. „Zatím máme jen několik postřehů. Několik lidí regulační poplatek uhradilo a dar odmítlo přijmout. Ale zatím jich bylo jen velmi málo. Na statistické vyhodnocení systému je brzy,“ doplnila vrchní sestra Jarmila Wonková. „Pacientům, kteří chtějí i nadále platit, samozřejmě nebudeme bránit. Je to jejich právo. Zatím však byl zájem jen o třicetikuponové kupony k lékařům. Na nedělní pohotovosti se nikdo do úhrady devadesáti korun nehrnul a, upřímně řečeno, neočekáváme, že by někteří pacienti trvali na dobrovolném placení šedesáti korun za den pobytu v nemocnici. To však budeme vědět zhruba za týden,“ konstatoval ředitel Limburský. Pořízení dvou automatů na kupony přišlo nemocnici na více než milion korun. „Určitě se jich zbavovat nebudeme. Dají se eventuálně do budoucna využít jako parkomaty, protože s vybudováním parkoviště v areálu počítáme,“ dodal Limburský.

„Jsem ráda, že už se v nemocnici neplatí. Nějaké kupony mám v rezervě, hlavně na pohotovost, takže je asi ještě dobrovolně nemocnici v případě využití odevzdám. Nechce se mi chodit do pokladny a nechat si je proplácet,“ řekla jedna z pacientek, Alena Brožová. „Škoda, že tady není lékárna. Nejvíc mě totiž vadí ty platby za položky na receptu. A ty nám zřejmě v Trutnově zůstanou,“ prohlásil zase jeden z důchodců. Otevření lékárny na sebe však nenechá dlouho čekat. Bude to zařízení královéhradeckého holdingu a má být v areálu zprovozněno v květnu. „Pokud se systém udrží, v této lékárně nebudou pacienti muset regulační poplatky hradit,“ upozornil ředitel.