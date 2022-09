PODÍVEJTE SE: Tohle jsou noví zastupitelé Hradce Králové

Za čtyři roky by se hradečtí komunisté rádi pokusili o návrat do zastupitelstva. „Určitě snaha bude, určitě zabojujeme. Budeme hledat cesty, jak oslovit mladší generaci, protože máme vysoký věk kandidátů. To nevzbuzuje příliš důvěru,“ přiznává Táňa Šormová.

Komunisté měli v krajském městě dva služebně nejstarší zastupitele. Alois Havrda a Lubomír Štěpán ovlivňovali chod Hradce Králové nepřetržitě od roku 1990.