Táboru se mohou zúčastnit děti napříč celou základní školou, od nejmenších prvňáčků až po děti z druhého stupně. Zároveň se jedná o rodinný tábor, kde je menší počet dětí.

„Kluci i holky se v tomto roce mohou těšit na novou celotáborovou hru, speciální návštěvu ze zahraničí, jídelníček dle jejich přání, water challenge, hledáni pokladu nebo závěrečnou pouť a představení s pohoštěním pro rodiče,“ informují pořadatelé táboru.

Letošní ročník English Summer Camp 2020 na téma Jumanji: Welcome to the Jungle se koná v termínu od 13. do 17. července v areálu školy ZŠ Úprkova v Hradci Králové. Zbývá jen několik posledních míst. Děti přihlásíte a odpovědi na vaše dotazy se dozvíte na e-mailu svobodova@zsuprkova.cz.