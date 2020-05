Protesty, kritika a rozhodnutí, které budí vášně. Přesně taková je aktuální situace ohledně plánované výstavby silnice v prostoru přírodní památky Plachta v Hradci Králové. Během pár dní vznikla petice, kterou podepsalo už téměř čtyři tisíce lidí. Vedení města se sešlo s petenty, aby se vyjasnila vyhrocená situace. Jedno je ale jisté, silnice se i přes petici nadále plánuje.

Lokalita Plachta v Hradci Králové | Foto: Archív Deníku

Vzhledem k dopravnímu přetížení v ulici Na Brně a snaze zlepšit bezpečnost na křižovatce ulic Na Brně a Brněnská, hledá město již několik let možnosti, jak situaci vyřešit. Jednou z variant je vedení cesty do průmyslové oblasti na samotném okraji přírodní památky. Tuto variantu, spolu s dalšími možnostmi vedení komunikace, která by měla mít minimální dopad na přírodní památku Na Plachtě, má prověřit mimo jiné biologické hodnocení oblasti, které si město nyní zadalo.