Už více než 20 let čekají obyvatelé hradecké čtvrti Pouchov na to, až politici vyřeší jejich zoufalou situaci způsobenou kamionovou dopravou na úzké a zdevastované silnici v Pouchovské a Velké ulici. Ty totiž sousedí se Skladištní oblastí, do které touto cestou denně dojíždí asi tisícovka kamionů. Teď mají místní aspoň nějakou naději na zlepšení. Radnice má podle pondělního rozhodnutí začít pracovat na plánu, jak těžkou dopravu z Pouchova přesměrovat a donutit kamiony k cestování do Skladištní oblasti z druhé strany přes Kladskou ulici.

Studie, kterou město zadalo loni poté, co několik stovek lidí z Pouchova podepsalo petici za zákaz vjezdu kamionů, prokázala, že omezení těžké dopravy je možné. Nejprve je potřeba zkapacitnit příjezd ke Skladištní oblasti z druhé strany. Jinak se problém jen přesune jinam. „Pouchovská ulice nebyla projektovaná jako obslužná ulice Skladištní oblasti. Zatímco v Kladské je nadjezd nad železniční tratí, u nás máme klasický přejezd, kde často stojí doprava. Domy v Pouchovské ulici navíc přímo sousedí se silnicí, která je v katastrofálním stavu. Každý průjezd náklaďáku znamená velké otřesy a hluk,“ argumentoval před zastupiteli Lukáš Urban. Zatímco na Pouchově sousedí se silnicí 83 bytů, na Kladské je to prý maximálně deset. Navíc jsou dál od silnice.

Ne všichni ale se zákazem vjezdu kamionů souhlasí. Největší obavy mají obyvatelé částí, kde by se v takovém případě doprava naopak zvedla. „Souhlasím, že situace na Pouchově je špatná. Rozhodně ale není řešením to, že se přesune doprava na Kladskou ulici,“ uvedla zastupitelka a zároveň předsedkyně KMS Slezské Předměstí jih Eva Matyášová. Podporu nemá toto řešení ani od dalších KMS či policie.

Rekonstrukce dvou křižovatek

Jaké je tedy řešení problému? Podle studie je zákaz reálný teprve poté, co dojde k rekonstrukci dvou křižovatek v Kladské ulici tak, aby poté bezpečně zvládly pojmout zvýšený počet kamionů. První s ulicí Víta Nejedlého u Lidlu a druhá s ulicí Vážní na vjezdu do Skladištní oblasti. „Udělat ten zákaz bez modernizací obou křižovatek by byl dopravní hazard,“ uvedl pirátský zastupitel Aleš Dohnal, jehož protinávrh zastupitelé přijali. Náměstek primátora Jiří Bláha (ODS) má teď do srpna připravit harmonogram podle kterého se rekonstrukce křižovatek začnou připravovat.

Sám Bláha, který původně předkládal variantu, podle která se budoucím zákazem nepočítala, s protinávrhem neměl problém. Sám pro něj i hlasoval. Upozornil ale, že město nyní čekají složitá jednání. Zmíněné křižovatky jsou totiž zčásti v majetku státu a zčásti pak Královéhradeckého kraje.

Definitivní úlevu přinese severní tangenta

Zatímco předestřené plány jsou zatím stále dost nejasné, jasnou úlevu by měla pouchovským obyvatelům přinést severní tangenta. ta by měla z ulic Hradce Králové odvést podstatnou část tranzitní kamionové dopravy. Čekat na projekt, který Ředitelství silnic a dálnic plánuje dokončit až za 10 let, ale místní obyvatelé rozhodně nechtějí. A souhlasí s nimi i Aleš Dohnal: „Tangenta je v plánu už od sedmdesátých let. Připadá mi tak nepatřičné říkat lidem z Pouchova, kterým přetížené kamiony jezdí čtyři metry od ložnic a obýváků, ať si počkají na silnici, kterou stát nedokázal postavit za 40 let. Musíme jednat hned.”