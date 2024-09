Vypouštění vodních nádrží i připravené pytle s pískem. Na případné záplavy je Královéhradecký kraj připravený. Aktuální situaci zástupci kraje, hasičů či meteorologů zhodnotili na jednání povodňové komise. V nížinách by mohlo spadnout až 80 milimetrů na metr čtvereční, na horách až 250 milimetrů.

Ve čtvrtek odpoledne zasedala povodňová komise Královéhradeckého kraje za účasti hejtmana Martina Červíčka, k jednání se připojili i zástupci hasičského záchranného sboru, Povodí Labe či Českého hydrometeorologického ústavu.

„Klíčovými partnery pro nás jsou především hasiči, Povodí Labe, hydrometeorologický ústav, ale i veterinární či hygienická stanice. Jsme také v úzkém spojení se starosty obcí s rozšířenou působností, kteří již svolali vlastní povodňové komise. Tyto komise pracují především na prověření kontaktů a povodňových plánů a na zajištění dostatečného materiálu pro případné mimořádné události,“ uvedl k aktuální situaci hejtman Martin Červíček.

Podle Červíčka je kraj na případné povodně připravený. „Jsme připraveni, ale neurazíme se, když počasí nepředvede vše, co umí. A vy všichni buďte hlavně opatrní!“ vzkázal hejtman na svém facebooku.

Zástupci kraje s Povodím Labe diskutovali o stavu vodních nádrží, které hrají klíčovou roli při regulaci toků řek v Královéhradeckém kraji. „Jsem rád, že se podařilo vypustit dostatečné množství vody z těchto nádrží, což může pomoci při zmírňování dopadů případných povodní,“ dodal hejtman.

Podle čtvrtečních meteorologických předpovědí očekává Královéhradecký kraj značné srážkové úhrny. V nížinách by mohlo spadnout až 80 milimetrů na metr čtvereční, v podhůří až 150 milimetrů a na horách až 250 milimetrů. Model možných povodní má být dopracován v pátek.

Na jednání povodňové komise hejtman vyzdvihl připravenost hasičských sborů: „Hasiči mají denně k dispozici minimálně 150 profesionálů a dalších přibližně 4 500 dobrovolníků, kteří jsou připraveni zasáhnout v případě mimořádných událostí. Všechna opatření jsou nastavena tak, aby mohla být okamžitě aktivována.“

Kraj má k dispozici přibližně 10 tisíc pytlů na pískové bariéry a těžkou techniku včetně vybavení pro odčerpávání vody. Důležitou součástí opatření je také koordinace s vodní záchrannou službou a připravenost na výpadky energií, zejména prostřednictvím mobilních elektrocentrál. Silniční údržba je podle hejtmanství připravena na možné uzavírky a opravy komunikací, přičemž je zajištěn dohled nad veřejnou dopravou v postižených oblastech.

Kvůli očekávaným silným větrům a srážkám vydaly Lesy ČR varování před vstupem do lesních oblastí a zaměstnanci jsou připraveni na případné zásahy v souvislosti s možnými problémy. Lidé by se také měli vyvarovat rizikovému pohybu a cestám do horských oblastí.

Královéhradecký kraj a všechny zainteresované složky jsou v pohotovosti pro případnou povodňovou situaci a vedení kraje ve spolupráci se všemi dotčenými orgány i nadále pečlivě monitoruje vývoj počasí a stav vodních toků. Aktuální informace z hejtmanství sledujte na webu a na sociálních sítích kraje.

Podívejte se na záběry z povodní v Hradci Králové v roce 1997:

Povodně v Hradci Králové v roce 1997. | Video: Město Hradec Králové

S využitím tiskové zprávy