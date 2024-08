Požár v bytě domu v Bidlově ulici v Hradci Králové likvidovalo sedm jednotek hasičů. Oheň napáchal škodu za 6 milionů korun. Hořelo v bytě v přízemí, kvůli hustému štiplavému kouři ale hasiči museli evakuovat i obyvatele dalších bytů v domě. Jedním z nich byl i Radomír Wittich s dcerou, na záchranu spolu čekali asi dvacet minut.

O požáru jsme psali:

„Kouře si nejdříve všimla dcera, když koukala z okna. Myslel jsem, že jde spíš z fabriky, ale byl to velmi štiplavý dým. Rozhodl jsem se, ře raději půjdeme ven, ale jakmile jsme vyšli z bytu, zjistili jsme, že je kouř na chodbě. Tak jsme rychle zalezli zpět do bytu,“ líčí začátek požáru Radomír Wittich, který s dcerou bydlí ve třetím patře domu. Hořelo v přízemí, ale to v tu chvíli nemohl vědět.

„My jsme byli ve třetím patře a nejhorší bylo to, že jsem nevěděl, jestli mi hoří za dveřmi, protější byt nebo pod námi. Jenom jsme viděli ten dým,“ vysvětluje pan Radomír. Když se pod okny objevili hasiči se žebříkem, křičel na ně, ať je dostanou ven. Zatím se rozhodl sbalit si nejnutnější věci: „Říkal jsem dceři, ať si vezme nějaké oblečení do baťůžku. Oblékli jsme se, obuli a čekali jsme, co se bude dít.“

Kouř se ulicemi Hradce valil i v květnu, tehdy požár zasáhl podkroví domu v ulici Mýtská. Podívejte se:

Požár v jednom z domů v ulici Mýtská. | Video: Deník/Michaela Horynová

Jenže žebřík stále nikde, tak se pan Radomír pokusil znovu se dostat ven na vlastní pěst.