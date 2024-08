Šest jednotek hasičů zasahovalo 6. července u požáru domu ve Svinarech v Hradci Králové. Požár zasáhl střechu a štít rodinného domu. Dům nebyl pojištěný, na demolici a vybudování nového bydlení se proto Hradečákovi skládají lidé na portálu Donio.

Dobročinnou sbírku založila v pondělí Pavla Šolcová. „Smutně začaly letní prázdniny pro Standu z Hradce Králové. Rozsáhlý požár mu poškodil dům tak, že je neobyvatelný. Dům před lety koupil, vlastníma rukama ho několik let opravoval a vložil do něho svoje úspory,“ představuje Šolcová sbírku na Doniu.

Cílová částka je 1 500 000 korun, k úterní 17. hodině se vybralo přes 16 tisíc korun. „Moc bychom si přáli, aby se díky této sbírce podařilo vybrat alespoň část peněz na stavbu nového domu, aby měl Standa opět střechu nad hlavou a nemusel spát ve stodole s tím minimem věcí, které se podařilo zachránit,“ uvádí autorka sbírky.

Dobročinná sbírka: Pomozme kamarádovi Standovi, při požáru přišel o bydlení

Hořet začalo 6. července 2024 krátce před 15. hodinou, zrovna když Standa nebyl doma. Příčinou byl dva dny starý vyhozený popel, od kterého začala hořet popelnice, od ní chytly pneumatiky a následně dům. Hasiči byli na místě během pár minut a požár se jim podařilo brzy uhasit, plameny ale stihly zcela zničit celou střechu a štít domu. A co nespálil oheň, zničila voda. Naštěstí nebyl nikdo zraněný a z domu se hasičům podařilo vynést část nábytku a vybavení. I tak má ale požár pro Standu katastrofální následky. Vypadá to totiž, že vyhořelý dům, do jehož opravy postupně vložil svoje úspory, bude muset zbourat, protože nepůjde opravit. Momentálně tedy přebývá ve stodole, která stojí hned za domem, jenže ta není k žití. (Zdroj: Donio)