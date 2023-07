Bezprostředně po zprovoznění úseků D11 kolem Hradce do Jaroměře slibovalo ŘSD, že stavba stěn začne v roce 2022. „Už připravujeme zadávací řízení. Všechno, co je potřeba ochránit, na čem jsme se dohodli se zástupci obcí i Hradce Králové, tak bude z naší strany splněno, aby dálnice okolí obtěžovala co nejméně,“ sliboval lidem pár minut po otevření dálnice před rokem a půl šéf ŘSD Radek Mátl.

Jenže nakonec si místní počkali na zahájení stavby právě 18 měsíců. „Hučení slyšíme stále. Když fouká vítr od západu, tak je to slyšet hodně. Ještě horší než hluk je ale pro mě světelný smog od aut jedoucích po dálnici. Některé náklaďáky svítí jak cirkusové stany,“ říká pan Karel.

S manželkou žije na okraji hradecké místní části Svobodné Dvory už 36 let. Od dálnice dělí jejich rodinný dům 500 metrů pole. „Určitě jsme rádi, ale mělo to stát už, když dálnici otevřeli,“ připomíná paní Blanka.

Na hluk si lidé stěžovali už po otevření dvou nových úseků o délce 22 kilometrů kolem Hradce až do Jaroměře. Na nich tehdy stát postavil celkem 8 kilometrů zábran proti šíření hluku. Jenže na řadě míst chyběly. „Jejich výstavba tak byla dlouhodobě jednou z našich priorit. Jakmile budou na místě, uleví se především občanům bydlícím v zástavbě kolem Spojovací a Klacovské ulice, místní základní škole, Kozlovce i Chaloupkám na druhé straně,“ uvedl letos v květnu předseda komise místní samosprávy Svobodné Dvory Tomáš Merta.